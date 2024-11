Sao phim Sex and the City 'hack tuổi' nhờ uống một loại nước được ví tốt như kem chống nắng tự nhiên

Sao phim 'Sex and the City' U60 có 8 bí quyết hay để vóc dáng tươi trẻ, săn chắc GĐXH - Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" ở tuổi U60 nhưng cô vẫn có vóc dáng săn chắc nhờ 8 bí quyết đơn giản và dễ làm.

Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" đảm nhận vai khách mời - nhân vật Catherine trong phim. Sau vai này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như: Spider-Man (2002), Phi vụ rắc rối (2008), Đấu trường sinh tử (2012), Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Elizabeth cũng thu hút khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Trong buổi ra mắt bộ phim mới của mình vào tháng 8/2024, sao phim "Sex and the City" vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi làn da khỏe mạnh. Để có được làn da như vậy, cô đã có bí quyết riêng.

Sao phim "Sex and the City" - Elizabeth Banks vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50.

Sao phim "Sex and the City" cho biết, cô đã thay cà phê bằng trà đen để phù hợp với dạ dày nhạy cảm của mình. Trà đen không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác khi dùng vào buổi sáng. Một tách trà đen có thể mang lại năng lượng nhẹ nhàng, tránh cảm giác bồn chồn thường thấy khi dùng cà phê. Ngoài ra, trà đen còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da và bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại.

Làn da căng mịn của Elizabeth Banks.

Thức uống này được đánh giá rằng "tốt ngang kem chống nắng tự nhiên". Một nghiên cứu từ Đại học Western Ontario cho thấy, polyphenol trong trà đen có khả năng hấp thụ tia UV, giúp da giảm thiểu tác hại từ ánh nắng mặt trời.

Trà đen chứa flavonoid và catechin, là các chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương từ gốc tự do và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Thói quen uống trà đều đặn có thể giúp tăng khả năng chống nắng từ bên trong, đặc biệt hữu ích trong việc giảm tình trạng da sạm đen và lão hóa do ánh nắng.

Bí quyết của sao phim "Sex and the City" là uống trà đen.

Dù trà đen không trực tiếp sản sinh collagen, nhưng các chất chống oxy hóa trong trà như catechin giúp bảo vệ collagen hiện có và ngăn chặn sự phá hủy collagen do quá trình lão hóa hoặc tác động của ánh nắng mặt trời. Nhờ chăm uống loại trà này nên làn da của sao phim "Sex and the City" khỏe khoắn, trẻ đẹp.