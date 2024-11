Sao phim 'Sex and the City’ chăm sóc da như thế nào mà vẫn trẻ đẹp ở tuổi trung niên?

Sao phim 'Sex and the City' tuổi 58 có làn da khỏe mạnh nhờ một loại quả GĐXH - Cynthia Nixon - sao phim "Sex and the City" ở tuổi 58 vẫn có làn da khỏe khoắn nhờ ăn một loại quả dễ kiếm.

Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" đảm nhận vai khách mời - nhân vật Catherine trong phim. Sau vai này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như: Spider-Man (2002), Phi vụ rắc rối (2008), Đấu trường sinh tử (2012), Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Nhan sắc sao phim "Sex and the City" ở tuổi 50.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Elizabeth cũng thu hút khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Trong buổi ra mắt bộ phim mới của mình vào tháng 8/2024, sao phim "Sex and the City" vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi làn da khỏe mạnh ở tuổi 50. Để có làn da đẹp, Elizabeth đã có chu trình chăm sóc da hiệu quả.

1. Sao phim "Sex and the City" có thói quen dưỡng da buổi sáng

Sao phim "Sex and the City" cho biết sau khi thức dậy, cô sẽ rửa mặt, sau đó dùng kem dưỡng da ban ngày. Elizabeth cho biết loại kem này không chỉ giúp cô dưỡng ẩm da mà còn có tác dụng chống nắng.

"Sản phẩm này cực kỳ dễ sử dụng, lại có sẵn thành phần chống nắng SPF (Sun Protection Factor) nên tôi không phải thoa nhiều lớp kem. Nó giúp tôi đơn giản hóa quy trình chăm sóc da buổi sáng, giúp mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tôi thường thoa kem dưỡng ẩm ban ngày trước khi trang điểm", Elizabeth cho biết.



Sao phim "Sex and the City" chăm sóc da vào mỗi sáng.

Bên cạnh dưỡng ẩm, việc sử dụng kem chống nắng cũng vô cùng quan trọng. Theo các chuyên gia da liễu, tia UV cũng làm hỏng collagen và elastin trong da cũng như các protein giúp da săn chắc và mềm mại. Theo thời gian, tia UV có thể gây tổn thương da, khiến da lão hóa sớm, chảy xệ, hình thành nếp nhăn, tàn nhang.

Thông thường, vào buổi sáng mọi người thường phải thoa riêng biệt một lớp kem dưỡng ẩm và sau đó là kem chống nắng để cung cấp độ ẩm cho da và bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.

2. Sao phim "Sex and the City" chăm sóc da buổi tối ra sao?

Sao phim "Sex and the City" cho biết cô chú trọng vào việc dưỡng ẩm cho da vào buổi tối. "Tôi luôn dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi muốn khi thức dậy, da phải trong trạng thái đủ nước. Do đó, vào buổi tối, tôi thường làm sạch da bằng sữa rửa mặt và dùng tinh chất và kem dưỡng da ban đêm để dưỡng ẩm, phục hồi da và giảm hư tổn trên da. Ngoài ra, tôi cũng sẽ sử dụng thêm tinh chất dưỡng tái tạo da ban đêm để làm mờ nếp nhăn và vết chân chim", Elizabeth nói.

Elizabeth Banks coi trọng quá trình dưỡng ẩm.

Sao phim "Sex and the City" cũng cho biết cô đã từng rất phân vân không biết có nên sử dụng retinol hay không vì lo ngại sản phẩm retinol có thể khiến da bị bong tróc. Elizabeth thậm chí còn tìm đến bác sĩ da liễu để nhận lời khuyên. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cô có thể sử dụng retinol trong chu trình dưỡng da.

Theo Elizabeth Banks, sản phẩm tinh chất dưỡng tái tạo da chứa retinol đã giúp làn da cô trở nên ổn hơn.