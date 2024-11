Mỹ nhân trẻ đẹp nhất phim 'Sex and the City' có hôn nhân ngọt ngào bên nhạc sĩ nổi tiếng

Theo đó, trong tập phim "Hot Child in the City" của series phim "Sex and the City", Kat Dennings vào vai Jenny Brier, 13 tuổi, con gái của một chủ nhà hàng giàu có ở New York. Jenny là người đã liên hệ với Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai) để nhờ thực hiện quảng cáo cho lễ trưởng thành xa hoa của mình. Vai diễn này của Kat nhận được đánh giá tốt từ người hâm mộ.