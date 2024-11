Mỹ nhân phim 'Sex and the City' U60 vẫn quyết định 'ở vậy' vì một lý do phụ nữ hiện đại hay vướng phải

Kristin Davis trong phim "Sex and the City" thủ vai Charlotte York, cô đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sao phim "Sex and the City" thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn diễn viên.