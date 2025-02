Sao phim 'Sex and the City' dùng đi dùng lại vài món đồ sau hơn 20 năm phim phát sóng nhưng vẫn đẹp 'đỉnh chóp'

Sao phim 'Sex and the City' có 10 out 'đỉnh chóp' sau 21 năm vẫn không lỗi mốt GĐXH - Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" có 10 outfit "đỉnh chóp" mà đến 21 năm sau trang phục này vẫn không bị lỗi mốt.

Sao phim "Sex and the City" trở nên nổi tiếng trong mắt công chúng không phải chỉ bởi màn diễn xuất ấn tượng mà họ còn gây chú ý bởi cách phối đồ rất "fashion" và sang chảnh.

Được biết, vài năm gần đây, một số phụ kiện nhỏ lẻ ở phần phim gốc đã được stylist của phần mới của phim (tên mới có tên "And just like that") đã "tái chế" lại cho những outfit mới. Theo đó, tạo hình vừa nâng tầm đẳng cấp của trang phục, vừa làm khán giả phải bồi hồi nhớ lại một thời hoàng kim.

Sao phim "Sex and the City" tự tin diện đồ với chiếc thắt lưng hầm hố

Nhân vật Carrie Bradshaw do diễn viên Sarah Jessica Parker đã có kha khá dịp diện chiếc thắt lưng đen này trong phim "Sex and the City". Chính vì vậy, khán giả không quá bất ngờ khi Carrie tiếp tục sử dụng item này với một chiếc váy hồng rực trong phim "And just like that" - phần tiếp theo của "Sex and the City". Vẫn rất xinh đẹp và thời thượng, phụ kiện hầm hố này khiến nữ diễn viên 60 tuổi trông vẫn trẻ măng như mới chỉ gần 40!

Chiếc thắt lưng hầm hồ này chính là "huyền thoại" của Sex And The City, giờ đây tiếp tục trở lại với một màu hồng rực

Sao phim "Sex and the City" và chiếc túi xách tím

"Bà hoàng phụ kiện" Carrie Bradshaw bất ngờ khoác lên vai chiếc túi xách Fendi màu tím nhỏ xinh, vốn dĩ đã bị cướp từ mùa 3 phim "Sex and the City". Sau hơn 20 năm, món đồ này vẫn tông-xuyệt-tông với outfit sặc sỡ và bắt mắt của nữ chính.

Chiếc túi màu tím tưởng đã "mất tích" bất ngờ xuất hiện lại ở tủ đồ của Carrie

Sao phim "Sex and the City" và đôi giày Manolo

Trong bộ phim điện ảnh "Sex and the City", nhân vật Mr. Big đã cầu hôn nữ chính Carrie Bradshaw với một đôi giày Manolo Blahnik Hangisi lộng lẫy và xinh đẹp. Đôi giày này được Carrie dùng lại trong tập đầu tiên của "And just like that", càng khiến khán giả xúc động hơn nữa khi Mr. Big qua đời trong tập này.

Đôi giày mà người tình Mr. Big đã dùng để cầu hôn Carrie vẫn không bị lỗi mốt.

Sao phim "Sex and the City" với bông hoa cài áo được khéo léo "tái sử dụng"

Những người hâm mộ trung thành nhất của phim "Sex and the City" sẽ nhận ra ngay bông hoa cài áo này cho dù nó xuất hiện ở đâu đi chăng nữa. Xuất hiện trong mùa 3 và giờ đây được "tái sử dụng" bên cạnh đôi giày Manolo, bông hoa khiến bộ trang phục đi nghe piano của Carrie trở nên thanh lịch, dịu dàng và thời thượng đến kỳ lạ.

Bông hoa cài áo vẫn được trưng dụng sau nhiều năm phim phát sóng.