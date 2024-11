Sao phim 'Sex and the City' tuổi 68 vẫn trẻ trung nhờ 3 điều dễ thực hành

Kim Cattrall - sao phim "Sex and the City" khiến khán giả ấn tượng với vai diễn vai Samantha Jones. Trong phim này, bà không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất mà còn trở thành biểu tượng phong cách và làm đẹp. Nhân vật của bà là hình mẫu của sự tự tin, quyến rũ và độc lập.

Sao phim "Sex and the City" trẻ đẹp ở tuổi 68.

Để có được vẻ ngoài đẹp từ da lẫn dáng như vậy sao phim "Sex and the City" luôn biết cách tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Trên màn ảnh, bà thường xuất hiện với làn da mịn màng và kiểu trang điểm nhẹ nhàng nhưng gợi cảm.

Theo sao phim "Sex and the City", bí quyết đó là chăm sóc bản thân, bao gồm ăn kiêng, giảm thiểu căng thẳng và tập thể dục.

1. Sao phim "Sex and the City" ăn kiêng từ rất sớm

Sao phim "Sex and the City" về cơ bản đã bắt đầu ăn kiêng từ năm 1974. Bà là người tương đối thích ăn, và vóc dáng của nữ diễn viên không phải là nhỏ nhắn, gầy gò. Vì vậy, bà để ý đến những gì mình ăn và uống nhưng không bị ám ảnh về điều đó. Đối với Kim Cattrall đó chỉ là một cách sống.

Vóc dáng đẹp của Kim Cattrall ở tuổi U70.

Nữ diễn viên chính của "Sex and the City" được cho là tuân theo chế độ ăn kiêng Hamptons do Tiến sĩ Fred Pescatore, cựu Giám đốc y khoa của Trung tâm Atkins sáng tạo ra. Chế độ ăn kiêng này lấy những điều tốt nhất từ chế độ ăn Địa Trung Hải và theo kiểu ở South Beach hay chế độ ăn Atkins.

Các cách này khuyến khích người dùng chọn thịt nạc, chất béo lành mạnh và hạn chế lượng carbohydrate. Đây là chế độ tập trung vào các loại thực phẩm nguyên chất (hữu cơ khi có thể) với nhiều cá và rau ít carbohydrate. Thành phần chính bao gồm axit béo omega-3 và chất béo không bão hòa đơn (MUFA) — cùng dầu hạt macadamia. Đặc biệt, chế độ ăn Atkins ít carb thường được khuyến khích để giảm cân.

2. Sao phim "Sex and the City" chăm hoạt động thể dục

Đối với các hoạt động thể dục, sao phim "Sex and the City" tập theo lộ trình cách ngày. Kim cố gắng tập cardio 3-4 lần/tuần. Và vì từng bị thương trong quá khứ nên sao phim "Sex and the City" cũng tập "physio yoga" - sự kết hợp giữa vật lý trị liệu và yoga.

Nữ diễn viên 68 tuổi thích vận động để nâng cao sức khỏe.

Càng lớn tuổi, nữ diễn viên càng có xu hướng tối giản bài tập và nhận ra rằng đi bộ đường dài cũng đem lại hiệu quả và sự sảng khoái như chạy bộ 4-5km vậy.

3. Sao phim "Sex and the City" cố gắng giảm thiểu căng thẳng

Về đời sống tinh thần, Kim cho rằng, lạc quan và tự tin, giảm thiểu căng thẳng tối đa là bí quyết để gìn giữ sự tươi trẻ lâu dài.

Vì vậy, Kim luôn hướng về phía trước, không lo nghĩ về những vấn đề hiện tại vì cho rằng mọi thứ đều có thể xảy ra thì việc suy nghĩ lo lắng cũng không thể giải quyết.

Sao phim "Sex and the City" giữ tinh thần tốt để luôn có được trạng thái trẻ trung.