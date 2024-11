Sao phim 'Sex and the city' U60 có dáng nuột nà, da khỏe mạnh nhờ 3 việc này

Heidi Klum - chân dài phim "Sex and the City" sinh năm 1973 là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành "Thiên thần" của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway, giúp cô được đề cử giải Emmy năm 2008 và giành giải Emmy năm 2013. Trong tập 2, phần 4 của phim "Sex and the City", Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Heidi Klum có vẻ ngoài trẻ đẹp ở tuổi U60.

Trong sự nghiệp, ngay từ năm 2011, tạp chí Forbes đã ước tính tổng thu nhập của Klum trong năm là 20 triệu USD. Tới năm 2021, khối tài sản của siêu mẫu người Đức đã lên tới 160 triệu USD và cô trở thành biểu tượng thành công của thời trang Đức.

Ngoài sự nghiệp thành công, ở tuổi U60, Heidi Klum giữ được dáng và da khỏe mạnh nhờ 3 việc này.

1. Sao phim "Sex and the City" ăn uống điều độ và cùng các con tập thể dục

Heidi Klum bày tỏ cô luôn cố gắng ăn uống lành mạnh nhất có thể. Nữ diễn viên chia sẻ cô có một khu vườn rau lớn tại nhà. Mỗi tối, cô sẽ làm một đĩa salad khổng lồ để ăn cùng các món ăn khác.

Ngoài ra, khi làm việc, sao phim "Sex and the City" cũng cố gắng ăn các món ăn nhẹ cô thích, chẳng hạn như trái cây, sữa chua Hy Lạp hoặc hạnh nhân thay vì hấp thụ khoai tây chiên và bánh quy từ các bàn đồ ăn được phục vụ một cách thủ công. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm, có những ngày cô sẽ tự thưởng cho bản thân bằng một chiếc bánh hamburger, khoai tây chiên với sốt mayonnaise và một lon nước ngọt.

Sao phim "Sex and the City" tập luyện để có vóc dáng khỏe đẹp.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết cô thích chạy trên máy chạy bộ. Tuy nhiên, do lịch trình của cô thay đổi liên tục nên không phải lúc nào cô cũng sắp xếp được thời gian tập luyện. Cô tiết lộ bản thân luôn phải linh hoạt về thời gian tập luyện. Cô sẽ sắp xếp thời gian để nhảy trên bạt lò xo với các con, tổ chức tiệc khiêu vũ sau bữa tối hoặc dắt chó đi bộ đường dài.

2. Sao phim "Sex and the City" tắm và rửa mặt bằng dầu gội trẻ em

Chia sẻ về kinh nghiệm làm đẹp da, sao phim "Sex and the City" cho biết vào buổi sáng, cô tắm và rửa mặt bằng dầu gội trẻ em.

Cụ thể, Heidi Klum bày tỏ: "Vào buổi sáng, tôi tắm và rửa mặt bằng dầu gội đầu cho em bé. Tôi sử dụng dầu gội em bé thay thế sữa rửa mặt vì tôi thấy đây là sản phẩm dịu nhẹ nhất cho da mặt. Đồng thời, tôi nghĩ dầu gội em bé sẽ có khả năng tẩy sạch mọi thứ. Vào cuối ngày, ngay cả khi tôi đã kiệt sức, tôi vẫn luôn cần rửa sạch lớp trang điểm". Thậm chí, ngay ở mắt, phần khó làm sạch lớp trang điểm nhất, cô cũng sử dụng dầu gội em bé để tẩy trang.

Heidi Klum có làn da tươi trẻ ở tuổi trung niên.

Sau khi tắm và rửa mặt xong, diễn viên sẽ thoa kem dưỡng ẩm. Vào cuối ngày, bên cạnh việc tẩy trang bằng dầu gội em bé, nữ diễn viên sẽ thử nhiều loại kem dành cho da mặt khác nhau có độ dưỡng ẩm cao vào ban đêm.

3. Sao phim "Sex and the City" hạn chế việc trang điểm

Nói về việc giữ da đẹp, sao phim "Sex and the City" cho biết khi không làm việc, cô sẽ cố gắng giữ cho da mặt thật tự nhiên. Cô tiết lộ hầu hết các ngày cô đều không trang điểm. Nếu phải ra ngoài để làm việc hay tham gia các buổi gặp mặt quan trọng, nữ diễn viên sẽ chỉ dùng một chút kem nền nhẹ để làm đều màu da, ít phấn má hồng giúp tạo độ sáng trên khuôn mặt và chì kẻ mày hoặc gel kẻ mày.

Nữ diễn viên hạn chế trang điểm để giữ da khỏe mạnh.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng khẳng định cô sẽ không bao giờ mua son dưỡng môi đựng trong lọ. Cô cho rằng khi sử dụng sản phẩm làm đẹp này, cô sẽ phải cho ngón tay vào lọ đựng son nhiều lần, Từ đó, bụi bẩn cùng các loại vi khuẩn sẽ xâm nhập vào sản phẩm.