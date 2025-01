Sao phim 'Sex is Zero' tuổi trung niên sống đúng với bản thân, kín tiếng trong đời tư

Mỹ nhân phim 'Sex is Zero' U50 kiếm tiền giỏi, cuộc sống bình yên bên chồng trẻ GĐXH - Jin Jae Young - sao phim "Sex is Zero" (Tình dục là chuyện nhỏ - tiếng Việt dịch) ở tuổi U50 có cuộc sống vạn người mơ ước với vật chật đủ đầy, tinh thần vui vẻ.

Lee Si Yeon - sao phim "Sex is Zero" được khán giả ghi nhận vì sự cố gắng

Năm 2002, bộ phim "Sex is Zero" đổ bộ tại các phòng vé tại Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, bộ phim còn vươn ra các nước xung quanh. Sau 22 năm, bộ phim vẫn được xếp hàng top phim hài 18+, các tình tiết vẫn được bàn tán khắp mạng xã hội. Một trong những phân đoạn nổi tiếng nhất của tác phẩm điện ảnh chính là cảnh nóng giữa cặp phụ Lee Dae Hak và Park Kyung Joo.

Lee Si Yeon và bạn diễn trong phim "Sex is Zero".

Trong phim, anh chàng nam đồng tính Dae Hak (Lee Si Yeon thủ vai) ngỏ lời rủ Kyung Joo tới phòng thể dục vào buổi tối để tâm sự. Chưa nói chuyện được bao lâu, cả 2 lao vào cuộc yêu đầy nóng bỏng. Trong khi Dae Hak bối rối vì là người chưa từng trải thì cô gái rất "bạo" khiến người xem cười chảy nước mắt. Tình huống vừa đốt mắt vừa éo le này trở thành một trong những phân đoạn đắt giá nhất của bộ phim, cũng là cảnh nóng để đời của diễn viên Lee Si Yeon.

Thú vị hơn, vai diễn Dae Hak được thể hiện bởi Lee Si Yeon, một diễn viên Hàn Quốc từng công khai chuyện chuyển giới từ nam sang nữ. Ở phân cảnh đó, Lee Si Yeon chưa phẫu thuật chuyển giới. Đến khi bấm máy Sex Is Zero 2, người hâm mộ vô cùng kinh ngạc trước ngoại hình nữ tính, thanh tú của Lee Si Yeon.

Sao phim "Sex is Zero" là diễn viên chuyển giới từ nam sang nữ.

Màn "thay da đổi thịt" của Lee Si Yeon thành công đến nỗi nhận được nhiều sự ưu ái của truyền thông thời bấy giờ. Nhiều người phải công nhận, cô mới là tâm điểm thu hút khán giả đến rạp phim.

Lee Si Yeon - sao phim "Sex is Zero" sống kín tiếng ở tuổi trung niên

Thành công trong bộ phim "Sex is Zero" nhưng Lee Si Yeon cũng gặp những sóng gió khi được là "chính mình". Nữ diễn viên đã bộc bạch về những khó khăn trong khoảng thời gian ghi hình cho "Sex is Zero" 2.

Sao phim "Sex is Zero" từng buồn về những định kiến.

Tại thời điểm đó, định kiến giới và những tư tưởng hà khắc vẫn còn tồn tại mạnh mẽ nên Lee Si Yeon vẫn phải chịu sự dè bỉu từ một số thành viên trong đoàn phim. Dù không chỉ đích danh ai nhưng cô nàng vẫn cảm thấy buồn tủi, dù đáng ra Lee Si Yeon phải sống thật sự hạnh phúc với cuộc đời mới của mình.

Sau phim "Sex is Zero" 2, sự nghiệp diễn xuất của Lee Si Yeon cũng chững lại. Tần suất nhận kịch bản cũng thưa dần đi khiến tên tuổi của cô dần mờ nhạt trên bản đồ showbiz Hàn. Cô chuyển hướng sang con đường ca hát nhưng cũng không được đón nhận rộng rãi. Giờ đây, mọi người chỉ nhớ đến cô như một trong những người nổi tiếng tiên phong đầu tiên trong việc chuyển giới.

Vẻ ngoài trẻ trung của sao phim "Sex is Zero".

Rời xa ánh hào quang, Lee Si Yeon kín tiếng trong cả sự nghiệp lẫn đời tư. Cô nàng chỉ thỉnh thoảng chia sẻ một vài bức hình xoay quanh cuộc sống thường ngày. Nhờ đó, netizen vẫn tấm tắc công nhận Lee Si Yeon vẫn trẻ trung, tươi tắn ở độ tuổi 45. Mỹ nhân ngày càng xinh đẹp, nữ tính và quan trọng hơn, là cô đã có thể đạt được ước mơ của mình - sống với đúng con người mình.