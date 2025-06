Điều ít biết sau gần 40 năm về bộ phim 'Truyện cổ tích cho tuổi 17'

"Truyện cổ tích cho tuổi 17" lấy bối cảnh ở Hà Nội - khi ấy, những đoàn xe hành quân ra trận đi qua Thủ đô, các chiến sĩ trẻ mang theo cả những lá thư của mình, của đồng đội, nhờ người dân gửi về cho người thân.

Một lần, An (NSƯT Lê Vi đóng) - một cô bé 17 tuổi đầy mộng mơ, được nhiều "vệ tinh" theo đuổi - vô tình nhặt được cánh thư của chiến sĩ tên Thái (NSƯT Chí Trung) gửi về cho gia đình. Trong lúc mua tem để gửi thư đi theo địa chỉ, An gặp một người phụ nữ cũng vừa ở chỗ các chiến sĩ về. Thật tình cờ và bất ngờ khi lá thư rơi An nhặt được, chính là của con trai của người phụ nữ ấy - bà Thu (NSƯT Thanh Tú). Như tìm được niềm an ủi, An và bà Thu thân thiết với nhau.

An mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình Thái lại chỉ duy nhất có mẹ còn ở nhà, mẹ Thái động viên cô viết thư cho Thái. Từ đây bắt đầu nảy sinh tình cảm của cô nữ sinh Hà Nội với người lính đang chiến đấu ngoài mặt trận.