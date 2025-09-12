Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ
GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.
Những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh, clip liên quan đến diễn viên Thuý Diễm và bạn diễn kém 11 tuổi - Ma Ran Đô. Theo đó, cả hai diễn viên bị "tóm" cảnh hôn nhau nồng nhiệt, có nhiều cử chỉ vô cùng thân mật. Trên các diễn đàn, cư dân mạng cũng gọi tên Lương Thế Thành và để lại nhiều bình luận hướng tiêu cực liên quan đến nụ hôn của Ma Ran Đô và Thuý Diễm. Được biết, đoạn clip bị lan truyền được quay lén từ một cảnh của Ma Ran Đô và Thuý Diễm trong vở kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.
Cách đây vài giờ, Lương Thế Thành bất ngờ lên tiếng làm rõ về tin đồn trục trặc hôn nhân với Thúy Diễm. Nguyên nhân tin đồn xuất phát từ việc nữ diễn viên diễn cảnh hôn với bạn diễn.
Lương Thế Thành nói rõ, đều là người làm nghề, anh hiểu việc đóng cảnh tình cảm là yêu cầu công việc. Ngay chính bản thân anh khi đi quay hay diễn kịch cũng khó tránh những cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Đó là đặc thù của nghề diễn viên, tất cả nhằm phục vụ tác phẩm nghệ thuật, thể hiện đúng ý đồ đạo diễn và biên kịch.
Vì thế, Lương Thế Thành khẳng định không có chuyện vợ chồng rạn nứt hay chia tay như tin đồn. Anh nhấn mạnh gia đình bình thường và vui vẻ. Đồng thời, nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vì phải lo lắng trước những thông tin thất thiệt.
Anh bày tỏ mong muốn một số trang tin, mạng xã hội dừng việc lan truyền tin đồn để tránh gây tổn hại đến gia đình cũng như những người yêu mến vợ chồng anh. "Ai cũng buồn khi nghe tin thất thiệt như vậy", Lương Thế Thành nói.
Trước đó, Thúy Diễm chia sẻ cô buồn vì đọc bình luận tiêu cực trước cảnh hôn "bạo" với bạn diễn Ma Ran Đô trong vở "Chạy đến ngày hôm qua". Theo diễn viên, nụ hôn này là bắt buộc, dựa trên chỉ đạo của đạo diễn và kịch bản.
"Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề cũng hơn 10 năm rồi, trải qua nhiều vai diễn, thậm chí có những vai yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà tôi lại bị những người lạ, chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu rồi đánh giá khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý", Thúy Diễm chia sẻ.
Hồi tháng 4/2025, Lương Thế Thành - Thúy Diễm tung bộ ảnh kỷ niệm 9 năm "về chung một nhà". "Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của gia đình mình. Chúc mừng hành trình yêu 12 năm tròn bên anh. Lãi mỗi một cục vàng siêu quậy đáng yêu nhất trần đời", Thúy Diễm bày tỏ.
Thúy Diễm cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau: "Anh Thành hay tôi chưa làm gì đến độ để đối phương phải ghen. Anh đi đâu mấy ngày, đóng phim với ai tôi cũng biết. Anh ấy là người đàn ông thật thà, có gì cũng kể cho vợ nghe".
Trong loạt ảnh, các thành viên diện trang phục ton-sur-ton, rạng rỡ bên nhau. Lương Thế Thành cũng hạnh phúc chia sẻ: "12/4/2016-12/4/2025 đã 9 năm cho 1 tình yêu, năm sau là 10 năm chắc phải làm tiệc nho nhỏ chứ hả Thúy Diễm".
Được biết, cả 2 kết hôn năm 2016, có một con trai tên Bảo Bảo (sinh năm 2018). Ở tuổi lên 7, con trai Lương Thế Thành - Thúy Diễm đã ra dáng soái ca tương lai, với gương mặt sáng, chiều cao lý tưởng so với bạn bè cùng lứa. Cậu bé được khen thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ bố mẹ, nhất là sống mũi cao, vành tai rộng y chuẩn "phiên bản nhí" của Lương Thế Thành.
