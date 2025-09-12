Mới nhất
Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Thứ sáu, 19:59 12/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.

Gần 1 thập kỷ hôn nhân Thúy Diễm - Lương Thế Thành, bộ ảnh kỷ niệm con trai 7 tuổi lại chiếm "spotlight"Gần 1 thập kỷ hôn nhân Thúy Diễm - Lương Thế Thành, bộ ảnh kỷ niệm con trai 7 tuổi lại chiếm 'spotlight'

GĐXH - Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa đăng tải bộ ảnh đánh dấu 9 năm hôn nhân. Bé Bảo Bảo - con trai của cặp đôi xuất hiện gây chú ý với dáng vẻ "soái ca": gương mặt sáng, chiều cao lý tưởng dù mới 7 tuổi.

Những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh, clip liên quan đến diễn viên Thuý Diễm và bạn diễn kém 11 tuổi - Ma Ran Đô. Theo đó, cả hai diễn viên bị "tóm" cảnh hôn nhau nồng nhiệt, có nhiều cử chỉ vô cùng thân mật. Trên các diễn đàn, cư dân mạng cũng gọi tên Lương Thế Thành và để lại nhiều bình luận hướng tiêu cực liên quan đến nụ hôn của Ma Ran Đô và Thuý Diễm. Được biết, đoạn clip bị lan truyền được quay lén từ một cảnh của Ma Ran Đô và Thuý Diễm trong vở kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Cách đây vài giờ, Lương Thế Thành bất ngờ lên tiếng làm rõ về tin đồn trục trặc hôn nhân với Thúy Diễm. Nguyên nhân tin đồn xuất phát từ việc nữ diễn viên diễn cảnh hôn với bạn diễn.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Thuý Diễm và bạn diễn kém 11 tuổi có nhiều cảnh thân mật trong vở kịch mới.

Lương Thế Thành nói rõ, đều là người làm nghề, anh hiểu việc đóng cảnh tình cảm là yêu cầu công việc. Ngay chính bản thân anh khi đi quay hay diễn kịch cũng khó tránh những cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Đó là đặc thù của nghề diễn viên, tất cả nhằm phục vụ tác phẩm nghệ thuật, thể hiện đúng ý đồ đạo diễn và biên kịch.

Vì thế, Lương Thế Thành khẳng định không có chuyện vợ chồng rạn nứt hay chia tay như tin đồn. Anh nhấn mạnh gia đình bình thường và vui vẻ. Đồng thời, nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vì phải lo lắng trước những thông tin thất thiệt.

Anh bày tỏ mong muốn một số trang tin, mạng xã hội dừng việc lan truyền tin đồn để tránh gây tổn hại đến gia đình cũng như những người yêu mến vợ chồng anh. "Ai cũng buồn khi nghe tin thất thiệt như vậy", Lương Thế Thành nói.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Giữa những tin đồn, Lương Thế Thành chia sẻ ảnh vợ và viết: "Tôi vẫn còn mê bà ấy lắm".

Trước đó, Thúy Diễm chia sẻ cô buồn vì đọc bình luận tiêu cực trước cảnh hôn "bạo" với bạn diễn Ma Ran Đô trong vở "Chạy đến ngày hôm qua". Theo diễn viên, nụ hôn này là bắt buộc, dựa trên chỉ đạo của đạo diễn và kịch bản.

"Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề cũng hơn 10 năm rồi, trải qua nhiều vai diễn, thậm chí có những vai yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà tôi lại bị những người lạ, chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu rồi đánh giá khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý", Thúy Diễm chia sẻ.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của Lương Thế Thành - Thúy Diễm.

Hồi tháng 4/2025, Lương Thế Thành - Thúy Diễm tung bộ ảnh kỷ niệm 9 năm "về chung một nhà". "Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của gia đình mình. Chúc mừng hành trình yêu 12 năm tròn bên anh. Lãi mỗi một cục vàng siêu quậy đáng yêu nhất trần đời", Thúy Diễm bày tỏ.

Thúy Diễm cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau: "Anh Thành hay tôi chưa làm gì đến độ để đối phương phải ghen. Anh đi đâu mấy ngày, đóng phim với ai tôi cũng biết. Anh ấy là người đàn ông thật thà, có gì cũng kể cho vợ nghe".

Trong loạt ảnh, các thành viên diện trang phục ton-sur-ton, rạng rỡ bên nhau. Lương Thế Thành cũng hạnh phúc chia sẻ: "12/4/2016-12/4/2025 đã 9 năm cho 1 tình yêu, năm sau là 10 năm chắc phải làm tiệc nho nhỏ chứ hả Thúy Diễm".

Được biết, cả 2 kết hôn năm 2016, có một con trai tên Bảo Bảo (sinh năm 2018). Ở tuổi lên 7, con trai Lương Thế Thành - Thúy Diễm đã ra dáng soái ca tương lai, với gương mặt sáng, chiều cao lý tưởng so với bạn bè cùng lứa. Cậu bé được khen thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ bố mẹ, nhất là sống mũi cao, vành tai rộng y chuẩn "phiên bản nhí" của Lương Thế Thành.


An Khánh
NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

Giải trí - 22 phút trước

GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Giải trí - 22 phút trước

GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 5 giờ trước

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".

