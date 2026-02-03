Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm

Được biết, khi kết hôn cùng MC Phan Tô Ny, Lê Âu Ngân Anh đã có trong tay bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở Anh. Khi trở về nước làm việc, cô tham gia nhiều công việc và tự bản thân đã tạo cho mình một cuộc sống thoải mái về vật chất.