Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm

Thứ ba, 16:26 03/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng mới đây đã diện trang phục truyền thống xuống phố đón xuân, đón Tết sớm trong không khí ấm áp ở Sài Gòn.

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹCon trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm - Ảnh 2.

Những ngày cuối năm bận rộn để chuẩn bị cho Tết nguyên đán nhưng gia đình Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vẫn xuống phố đón xuân sớm với trang phục áo dài truyền thống.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm - Ảnh 3.

Lê Âu Ngân Anh chia sẻ: "Gia đình TiNo cũng tranh thủ chụp được vài tấm hình áo dài hòa cùng không khí đón xuân cùng mọi người. Tự trấn an bản thân cố gắng thêm xíu nữa, tuần sau thi xong, viết bài xong là chuẩn bị đón Tết được rồi".

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm - Ảnh 4.

Lê Âu Ngân Anh sau 4 năm kết hôn, cô không tham gia quá nhiều hoạt động của làng giải trí.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm - Ảnh 5.

Ở tuổi 30, Lê Âu Ngân Anh là hoa hậu có cuộc sống viên mãn cùng sự nghiệp thành công.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm - Ảnh 6.

Được biết, khi kết hôn cùng MC Phan Tô Ny, Lê Âu Ngân Anh đã có trong tay bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở Anh. Khi trở về nước làm việc, cô tham gia nhiều công việc và tự bản thân đã tạo cho mình một cuộc sống thoải mái về vật chất.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm - Ảnh 7.

Cô và chồng đều là những người có học thức, tài giỏi và khả năng tự chủ kinh tế tốt nên cuộc sống của cả 2 ngày càng viên mãn.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm - Ảnh 9.

Lê Âu Ngân Anh được xem là hình mẫu hoa hậu bền bỉ, vượt thị phi thành công nhờ nỗ lực của chính bản thân mình.

Ảnh: FBNV

Top