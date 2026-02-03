Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi chơi Tết sớm
GĐXH - Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng mới đây đã diện trang phục truyền thống xuống phố đón xuân, đón Tết sớm trong không khí ấm áp ở Sài Gòn.
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục gây chú ýGiải trí - 1 phút trước
GĐXH - Fan "tan chảy" trước khoảnh khắc Mỹ Tâm thẹn thùng khi được Mai Tài Phến nắm tay, trao ánh mắt tình tứ tại showcase ra mắt phim điện ảnh chiều 3/2.
Trần Tiểu Vy có động thái gây chú ýGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trần Tiểu Vy đã thẳng thắn nói rõ về việc tham gia sự kiện ở nước ngoài gây xôn xao mạng xã hội 3 ngày gần đây.
Con trai Hà Kiều Anh 13 tuổi đã đi du học, sau 5 năm hiện có cuộc sống ra sao?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Vương Khang - con trai Hà Kiều Anh xa gia đình từ năm 13 tuổi để du học. Hiện tại, cậu đã 18 tuổi và bắt đầu vào năm nhất đại học.
Đồng đội mai mối Trung tá Minh Kiên với con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Không giới hạn", thấy Trung tá Minh Kiên đẹp trai nhưng vẫn độc thân nên đồng đội thấy sốt ruột tìm cách mai mối.
Hoài Linh trở lại sân khấu hài TếtGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Dù mang trong mình trọng bệnh, nhiều biến cố xảy ra nhưng NSƯT Hoài Linh vẫn dành tình yêu tha thiết cho nghệ thuật. Ở tuổi U60, anh giảm cường độ công việc nhưng vẫn gắn bó với nghề.
Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Đại nhạc hội chào năm mới "Hoa Xuân Ca" mở màn chuỗi chương trình đặc biệt đón Xuân trên sóng VTV dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhânXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Tham gia cứu hộ cứu nạn động đất, các chiến sĩ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được tình cảm yêu mến của người dân nước bạn.
Vân lỡ có bầu, Đức nói lời đầy trách nhiệmXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Cả Vân và Đức đều khá bất ngờ và bối rối trước kết quả thử thai của Vân, việc có bầu khiến cả hai sẽ phải bước sang một chặng đường mới.
Phản ứng bất ngờ của Duyên Quỳnh trước nghi vấn hát nhép ở lễ trao giải âm nhạcGiải trí - 10 giờ trước
Sự cố trong tiết mục mở màn tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 của nữ ca sĩ này gây tranh luận trên mạng xã hội, nhiều khán giả đặt nghi vấn hát nhép.
'Đại gia' quen mặt hỗ trợ Hòa Minzy trong concert 'Bắc Bling'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Trong concert kỉ niệm hơn 10 năm ca hát của mình, Hòa Minzy đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người em thân thiết Đức Phúc. Đây là "đại gia" quen mặt giúp nữ ca sĩ tổ chức concert thành công.
Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm hài hước khi đi giày cao gótGiải trí
GĐXH - Trong một video gần đây trên trang cá nhân, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê đã chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi sắm giày cao gót cho con gái.