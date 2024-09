Sau hơn nửa năm, kẻ chém hai phụ nữ gây thương tích ra đầu thú

Đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định, lúc 12h30’ ngày 31/12/2023, Nam đi nhậu về nhà thấy chị L.T.N.H. (SN 1984, ngụ phường Hiệp Ninh) sống chung như vợ chồng với Nam đang ngồi nhậu cùng chị T. (SN 1993) và chị Th. (SN 1979, cùng ngụ TP Tây Ninh). Do vậy, giữa Nam và chị H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Tức giận, Nam dùng dao phát cỏ chém vào người chị H. Thấy vậy, chị T. vào can ngăn cũng bị Nam chém vào đầu gây thương tích nặng. Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, Công an TP Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Nam về hành vi trên.