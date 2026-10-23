Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn tái hôn nhưng bất ngờ trước yêu cầu của người phụ nữ kém 15 tuổi

Tôi muốn tái hôn sau nghỉ hưu để có người đồng hành

Tôi năm nay 62 tuổi, đã nghỉ hưu và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ chồng tôi chia tay sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn mà không có kết quả. Ban đầu, chúng tôi cùng hy vọng, cùng động viên nhau, nhưng những áp lực và thất vọng tích tụ khiến cuộc sống chung ngày một nặng nề. Cuối cùng, chúng tôi chọn đường ai nấy đi, mang theo những tiếc nuối không dễ nói thành lời.

Sau ly hôn, tôi từng nghĩ mình sẽ sống một mình đến cuối đời. Khi nghỉ hưu, không còn bận rộn với công việc, tôi có nhiều thời gian hơn nhưng cũng cảm nhận rõ sự trống trải trong căn nhà vắng tiếng người thân. Tôi tham gia các hội nhóm, gặp gỡ bạn bè, đi đây đi đó để cuộc sống bớt đơn điệu. Tôi không còn mong một tình yêu nồng nhiệt như thời trẻ, chỉ hy vọng có người để trò chuyện, cùng ăn bữa cơm, cùng đi qua những ngày tháng sau này.

Rồi tôi quen cô ấy, một người phụ nữ kém tôi 15 tuổi, chồng đã mất và có hai con gái. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, có nhiều điểm chung về công việc, lối sống và điều kiện kinh tế. Cô ấy độc lập, tháo vát, còn tôi tìm thấy ở cô cảm giác ấm áp mà mình đã thiếu vắng từ lâu. Những buổi cà phê, những cuộc trò chuyện kéo dài khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cuộc đời vẫn cho mình một cơ hội để yêu thương lần nữa.

Ảnh minh họa.

Có những điều tôi chưa từng nghĩ đến...

Ở tuổi này, tôi hiểu giá trị của một người bạn đời không nằm ở những món quà hay lời hứa hẹn, mà ở sự đồng hành trong những điều bình dị. Tôi mong sau những năm tháng làm việc và trải qua đổ vỡ, mình có thể cùng một người đi du lịch, chăm sóc nhau khi đau ốm, tối về có người hỏi han vài câu. Tôi nghĩ cả hai đều có công việc, kinh tế ổn định thì chuyện xây dựng một cuộc sống mới sẽ không quá khó khăn.

Thế nhưng, khi tôi đề cập đến chuyện kết hôn nghiêm túc, cô ấy thẳng thắn nói rằng nếu chúng tôi về chung một nhà, tôi phải có trách nhiệm với hai con của cô, từ việc nuôi dưỡng đến chuyện học hành. Hai cô con gái được định hướng du học Australia trong tương lai, đồng nghĩa với những khoản chi phí lớn và kéo dài nhiều năm.

Tôi nghe mà thấy lòng nặng trĩu. Tôi hiểu rằng yêu một người phụ nữ đã có con cũng là chấp nhận những mối gắn bó quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Hai đứa trẻ không có lỗi, và tôi cũng không muốn mình trở thành người chỉ muốn có mẹ mà né tránh trách nhiệm với con. Nhưng tôi đã ngoài 60 tuổi, đã nghỉ hưu, dù kinh tế khá giả cũng cần tính đến những năm tháng phía trước, sức khỏe, tuổi già và những khoản chi tiêu của chính mình.

Tôi chùn bước trước điều kiện về trách nhiệm với hai con riêng

Điều khiến tôi băn khoăn không phải là tôi có đủ tiền hay không, mà là trách nhiệm ấy được đặt ra như một điều kiện ngay từ đầu, trong khi chúng tôi chưa thật sự bàn bạc xem cả hai có thể cùng chia sẻ đến đâu. Tôi sợ rằng nếu đồng ý vì tình cảm, sau này mình sẽ sống trong áp lực; nhưng nếu từ chối, tôi lại có cảm giác mình đang quay lưng với người phụ nữ đã khiến trái tim mình rung động sau nhiều năm cô quạnh.

Tôi vẫn hiểu rằng nếu kết hôn với một người đã có con, chuyện chăm sóc và giáo dục các con không thể bị xem nhẹ. Nhưng giữa việc tự nguyện yêu thương, hỗ trợ những đứa trẻ và việc mặc nhiên gánh toàn bộ chi phí học hành, nhất là kế hoạch du học tốn kém, là hai chuyện khác nhau. Tôi nghĩ những điều này cần được trao đổi rõ ràng trước khi quyết định về chung một nhà.

Tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang quá tính toán hay không. Sau nhiều năm sống một mình, tôi muốn có một mái ấm, nhưng không muốn vì sợ cô đơn mà bỏ qua những băn khoăn chính đáng. Nghỉ hưu vốn là giai đoạn cần chủ động sắp xếp tài chính, sức khỏe và cuộc sống. Nếu bước vào một mối quan hệ mới mà lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc, liệu tình cảm có còn đủ nhẹ nhàng để cả hai được hạnh phúc?

Tuổi nghỉ hưu, tôi không muốn vì cô đơn mà vội vàng kết hôn

Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Có lẽ trước khi nói đến đám cưới, chúng tôi cần một cuộc trò chuyện thật lòng về tiền bạc, trách nhiệm với các con và giới hạn của mỗi người. Tôi có thể yêu thương hai đứa trẻ, nhưng tình thương không thể được tạo ra bằng một điều kiện tài chính; trách nhiệm cũng cần xuất phát từ sự tự nguyện và thỏa thuận rõ ràng.

Tôi không muốn phủ nhận những gì cô ấy đã trải qua, càng không muốn đánh giá cô chỉ qua một lời đề nghị. Có thể cô ấy lo lắng cho tương lai của các con, muốn tìm một người đủ khả năng cùng mình bảo đảm việc học hành và cuộc sống. Nhưng tôi cũng có những nỗi lo riêng, những giới hạn của mình và quyền được cân nhắc trước khi nhận một trách nhiệm lâu dài.

Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi hiểu rằng cô đơn không đáng sợ bằng việc vì sợ cô đơn mà vội vàng lựa chọn. Nghỉ hưu rồi, tôi vẫn mong có một người cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Nhưng lần này, tôi muốn tình yêu bắt đầu bằng sự chân thành, đi cùng sự thấu hiểu và kết thúc mỗi ngày bằng cảm giác bình yên, chứ không phải bằng nỗi lo mình đã nhận một trách nhiệm vượt quá khả năng.

Tôi nghĩ ở bất kỳ độ tuổi nào, tình yêu cũng cần sự sẻ chia từ hai phía. Nếu muốn đi cùng nhau lâu dài, chúng tôi cần tìm được tiếng nói chung, không chỉ trong tình cảm mà cả trong những quyết định thực tế của cuộc sống. Bởi điều tôi mong mỏi nhất sau khi nghỉ hưu không phải là một mái nhà có đủ người, mà là một mái nhà nơi mỗi người đều cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và không phải gồng mình để giữ lấy hạnh phúc.

L.P (độc giả giấu tên)