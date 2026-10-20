Không phải tiền bạc, 4 việc nên làm trước khi nghỉ hưu để tuổi già sống khỏe, viên mãn

Tôi năm nay 55 tuổi, thể lực không còn tốt như trước. Có những ngày đi làm mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghỉ hưu ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến chuyện tài chính, tôi lại chần chừ, tự nhủ phải cố gắng thêm vài năm, tích lũy được nhiều tiền hơn mới có thể an tâm nghỉ ngơi.

Cho đến khi trò chuyện với những người cùng trang lứa, tôi mới nhận ra tuổi già không phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta mong đợi. Có người mỗi tháng chỉ tiêu khoảng 5 triệu đồng, kể cả tiền thuê nhà, nhưng vẫn sống vui vẻ, thanh thản. Cũng có những người cả đời tích cóp được nhiều tiền nhưng sức khỏe lại mong manh, phải đối mặt với bệnh tật khi vừa bước vào tuổi nghỉ hưu.

Ảnh minh họa.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là những người từng mong chờ ngày nghỉ hưu để đi du lịch, thăm bạn bè, tận hưởng cuộc sống, nhưng khi thời gian thực sự thuộc về mình, những cơn đau nhức xương khớp, bệnh tim mạch và các bệnh mạn tính lại lần lượt kéo đến. Việc đi lại, sinh hoạt trở nên khó khăn, những dự định ấp ủ nhiều năm cũng đành gác lại. Lúc ấy, có tiền trong tay chưa chắc đã đủ sức khỏe để tận hưởng những điều mình mong muốn.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu cứ cố làm việc đến kiệt sức để tích lũy thêm, liệu sự đánh đổi ấy có đáng không? Tiền bạc rất quan trọng, nhưng nếu chỉ mải miết kiếm tiền mà quên chăm sóc bản thân, có khi đến lúc được nghỉ ngơi lại không còn đủ sức khỏe để tận hưởng những năm tháng quý giá ấy.

4 việc làm trước khi nghỉ hưu để tuổi già sống khỏe

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh

Trước đây, tôi thường nghĩ chỉ cần chưa mắc bệnh nghiêm trọng thì sức khỏe vẫn ổn. Công việc bận rộn khiến tôi nhiều lần bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi, tự nhủ cố thêm một chút rồi sẽ nghỉ ngơi sau. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu sức khỏe không phải thứ có thể tùy ý đánh đổi rồi dễ dàng lấy lại.

Tôi muốn tập cho mình thói quen ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, hạn chế những thói quen có hại và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Bữa ăn nên đa dạng thực phẩm, tăng cường rau củ, trái cây và các nguồn đạm phù hợp; đồng thời hạn chế ăn quá nhiều muối, đường và chất béo không có lợi. Nếu định sử dụng thực phẩm bổ sung, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ thay vì tự ý mua theo quảng cáo.

Không ai có thể bảo đảm rằng chăm sóc sức khỏe tốt sẽ giúp tránh được mọi bệnh tật. Nhưng chủ động quan tâm đến cơ thể từ sớm sẽ giúp chúng ta có cơ hội phát hiện bất thường và điều chỉnh lối sống kịp thời, thay vì đợi đến khi sức khỏe suy giảm mới bắt đầu lo lắng.

Duy trì vận động để tuổi già vẫn có thể tự chăm sóc mình

Một điều tôi lo ngại là khi nghỉ hưu, nếu không có kế hoạch sinh hoạt rõ ràng, chúng ta rất dễ dành phần lớn thời gian để ngồi xem tivi, đọc báo hoặc ở trong nhà. Nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc là cần thiết, nhưng nghỉ ngơi không có nghĩa là ngừng vận động.

Tôi nghĩ mỗi người nên tìm một hình thức vận động phù hợp với thể trạng, chẳng hạn đi bộ, bơi lội, tập dưỡng sinh hoặc những bài tập nhẹ nhàng. Không cần đặt ra mục tiêu quá cao, điều quan trọng là duy trì đều đặn và lắng nghe cơ thể. Người có bệnh nền hoặc gặp vấn đề về xương khớp, tim mạch nên hỏi ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn cách vận động an toàn.

Tôi không mong đến tuổi già mình phải khỏe mạnh như thời còn trẻ. Điều tôi mong là vẫn có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè và làm những việc mình yêu thích. Bởi khi còn khả năng chủ động trong sinh hoạt, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống của mình.

Khám sức khỏe định kỳ, đừng chỉ đi khám khi đã có bệnh

Khi còn đi làm, nhiều người thường trì hoãn việc khám sức khỏe vì bận rộn hoặc nghĩ rằng cơ thể chưa có biểu hiện bất thường thì chưa cần thiết. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng một số bệnh có thể tiến triển âm thầm, đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt mới khiến người bệnh nhận ra vấn đề.

Vì thế, khám sức khỏe định kỳ và theo dõi những chỉ số cần thiết theo hướng dẫn của bác sĩ là việc nên duy trì, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên hoặc đã có bệnh nền. Nếu đang điều trị bệnh mạn tính, cần tuân thủ phác đồ, tái khám đúng hẹn và không tự ý ngừng thuốc khi thấy sức khỏe khá hơn.

Với tôi, chủ động theo dõi sức khỏe không phải để sống trong lo sợ bệnh tật, mà để hiểu rõ tình trạng của mình và có kế hoạch phù hợp cho những năm tháng sau nghỉ hưu. Chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn để đến khi sức khỏe suy giảm mới cuống cuồng tìm cách xoay xở.

Ảnh minh họa.

Tương tác thường xuyên với người thân hay bạn bè

Qua những câu chuyện của người cùng trang lứa, tôi nhận ra tuổi già không chỉ có nỗi lo về tiền bạc hay sức khỏe. Sự cô đơn cũng có thể khiến cuộc sống trở nên nặng nề, nhất là khi nghỉ hưu, những mối quan hệ gắn với công việc dần thưa vắng, còn con cái có gia đình và công việc riêng.

Vì vậy, tôi muốn duy trì liên lạc với bạn bè, dành thời gian cho người thân và tìm những sở thích phù hợp với mình. Đó có thể là đọc sách, chăm cây, đi bộ cùng bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc học thêm một điều mới. Những niềm vui giản dị ấy giúp mỗi ngày có thêm ý nghĩa, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà và chờ con cháu đến thăm.

Tôi cũng hiểu rằng không nên đặt toàn bộ niềm vui của tuổi già vào người khác. Con cái có thể là chỗ dựa tinh thần, nhưng mỗi người vẫn cần một thế giới riêng để cuộc sống không trở nên trống trải khi hoàn cảnh thay đổi. Có bạn bè để trò chuyện, có sở thích để theo đuổi và có những việc muốn làm mỗi ngày cũng là một cách chuẩn bị cho tuổi già an yên.

Tuổi già viên mãn cần nhiều hơn một khoản tiền tiết kiệm

Tôi vẫn cho rằng tài chính là phần không thể thiếu trong kế hoạch nghỉ hưu. Một khoản tích lũy phù hợp giúp chúng ta chủ động hơn trong chi tiêu, trang trải sinh hoạt và ứng phó với những khoản phát sinh. Nhưng sau những gì chứng kiến, tôi hiểu rằng tiền bạc không thể thay thế sức khỏe, các mối quan hệ hay niềm vui sống.

Tôi năm nay 55 tuổi và vẫn còn cơ hội điều chỉnh cách sống của mình. Tôi không muốn dành hết sức lực cho công việc, chỉ để đến khi nghỉ hưu mới nhận ra mình đã bỏ quên sức khỏe và những điều bình dị từng mong muốn.

Có lẽ, điều khôn ngoan nhất trước khi nghỉ hưu là vừa chuẩn bị tài chính, vừa chăm sóc sức khỏe, duy trì vận động, khám định kỳ và nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Bởi nghỉ hưu không chỉ là ngày kết thúc công việc, mà còn là khởi đầu của một chặng đường mới. Muốn tận hưởng chặng đường ấy, chúng ta cần chuẩn bị từ khi vẫn còn thời gian và đủ sức khỏe để thay đổi.

Hà Vũ