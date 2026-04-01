Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học, kiểm soát chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 2.900 trường học trên địa bàn.
Ngày 31/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền ký văn bản gửi ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bữa ăn bán trú của học sinh thuộc hơn 2.900 trường học trên địa bàn thành phố.
Theo đó, nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục trong công tác kiểm soát thực phẩm.
Các địa phương được yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp và nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố an toàn thực phẩm và điều tra các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại trường học theo quy định.
Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.
Việc rà soát tập trung vào các nội dung như hồ sơ pháp lý, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, khả năng truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu cần được chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.
Đối với các đơn vị, trường học trực thuộc, Sở yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất ăn, phục vụ đến kiểm tra, giám sát, lưu trữ hồ sơ và xử lý sự cố. Những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế cần được kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
Các trường học cũng phải kiểm tra lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa và các sản phẩm từ sữa phục vụ học sinh; đồng thời rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn, giấy khám sức khỏe cũng như chứng từ giao nhận, hóa đơn và tài liệu truy xuất nguồn gốc.
Theo yêu cầu của Sở, các trường chỉ tiếp tục ký kết và sử dụng dịch vụ của những đơn vị cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày; theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến và dụng cụ ăn uống. Việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào cần được thực hiện chặt chẽ, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng hoặc không đúng hợp đồng.
Nhà trường cũng phải niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo quy định. Đồng thời tiếp tục kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm với sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh nhằm tăng cường giám sát độc lập.
Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc nghi ngờ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cơ sở giáo dục phải tạm dừng tiếp nhận lô thực phẩm, suất ăn hoặc tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan để kiểm tra, xác minh. Đồng thời, nhà trường phải báo cáo ngay ủy ban nhân dân xã, phường, cơ quan y tế địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm bệnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt.
Số thịt này được đưa vào các chợ và bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Cường Phát, đơn vị cung cấp thực phẩm cho một số trường học tại Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các bên liên quan.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyếtGiáo dục
Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…