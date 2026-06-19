Sedan hạng C của Hyundai giá 350 triệu đồng thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ như Kia Morning ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

Sedan hạng B tại Việt Nam giảm cực sốc, Hyundai Accent ưu đãi tới 80 triệu đồng, Honda City rẻ hơn cả Kia Morning GĐXH - Sedan hạng B tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi sức mua chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt trước áp lực từ SUV đô thị, xe điện và nhiều mẫu crossover giá dễ tiếp cận.

Sedan hạng C của Hyundai thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic

Elantra 2026 tại thị trường Trung Quốc

Hyundai vừa giới thiệu Elantra 2026 tại thị trường Trung Quốc với 3 phiên bản gồm GLS Leading Edition, GLX Elite Edition và LUX Premium Edition.

Ở phiên bản 2026, Hyundai Elantra không thay đổi quá nhiều về ngoại hình mà tiếp tục duy trì phong cách thiết kế góc cạnh, hiện đại vốn đã trở thành dấu ấn riêng của dòng xe này.

Thiết kế thể thao, giữ nguyên nhận diện đặc trưng của Hyundai

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng hình học lấy cảm hứng từ các họa tiết vảy cá, kết hợp các đường gân dập nổi sắc nét trên thân xe giúp tổng thể trở nên thể thao hơn.

Nội thất nâng cấp thêm cổng USB-C, màn hình tối đa 10,25 inch

Phía sau vẫn là cụm đèn hậu LED nối liền toàn chiều rộng đuôi xe, kết hợp đồ họa đèn hình chữ T đặc trưng, tạo hiệu ứng nhận diện mạnh mẽ khi di chuyển vào ban đêm.

Bên trong khoang lái, điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Hyundai Elantra 2026 là việc bổ sung cổng sạc USB Type-C trên tất cả các phiên bản.

Kích thước rộng rãi hàng đầu phân khúc sedan hạng C

Về hệ thống giải trí, hai phiên bản thấp được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, trong khi bản cao cấp nhất sử dụng màn hình 10,25 inch có giao diện hiện đại hơn.

Tuy nhiên, Hyundai cũng tinh giản một số trang bị trên phiên bản tầm trung như hệ thống định vị, tính năng kết nối xe trực tuyến, vô lăng sưởi và một số tiện ích đa phương tiện khác.

Hyundai Elantra 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.720 x 1.810 x 1.415 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm.

Động cơ 1.5L hút khí tự nhiên tiếp tục được giữ lại

Thông số này giúp Elantra tiếp tục duy trì lợi thế về không gian nội thất trong phân khúc sedan hạng C, nơi đang có sự cạnh tranh của nhiều đối thủ như Toyota Corolla Altis hay Honda Civic.

Khoảng để chân cho hành khách phía sau cùng khoang hành lý rộng rãi vẫn là một trong những điểm mạnh của mẫu sedan nhà Hyundai.

Về vận hành, Hyundai Elantra 2026 không có thay đổi về hệ truyền động. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L.

Tiếp tục hướng đến khách hàng ưu tiên thực dụng

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 143,9 Nm, kết hợp hộp số biến thiên vô cấp CVT.

Dù không sở hữu sức mạnh vượt trội như các đối thủ sử dụng động cơ tăng áp, cấu hình 1.5L hút khí tự nhiên vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp.

Với thiết kế thể thao, không gian nội thất rộng rãi cùng mức giá dễ tiếp cận, Hyundai Elantra 2026 tiếp tục theo đuổi nhóm khách hàng đề cao tính thực dụng thay vì hiệu suất vận hành.

Giá sedan hạng C Hyundai Elantra 2026

Giá bán dao động từ 99.800 - 123.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 357 - 444 triệu đồng).

Cụ thể, bảng giá Hyundai Elantra 2026 tại Trung Quốc như sau: Elantra 1.5L GLS Leading Edition: 99.800 Nhân dân tệ; Elantra 1.5L GLX Elite Edition: 112.800 Nhân dân tệ; Elantra 1.5L LUX Premium Edition: 123.800 Nhân dân tệ.

Với mức giá này, Hyundai Elantra tiếp tục là một trong những mẫu sedan hạng C có giá bán cạnh tranh tại thị trường tỷ dân.

Ở Việt Nam, giá xe Hyundai Elantra hiện dao động từ 579 - 769 triệu đồng cho 4 phiên bản, lắp ráp trong nước. Chi phí lăn bánh sẽ cộng thêm các khoản thuế phí bắt buộc.

Trong bối cảnh nhiều mẫu sedan hạng C đang chuyển dần sang động cơ tăng áp hoặc hệ truyền động hybrid, việc Hyundai tiếp tục duy trì động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cho thấy hãng vẫn hướng tới những khách hàng cần một mẫu xe bền bỉ, dễ sử dụng và có chi phí sở hữu hợp lý.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.