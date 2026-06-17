SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp mới chốt giá tại Việt Nam đã khuyến mại lớn

SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp

New Sorento Hybrid chốt giá gần 1,4 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo công bố, Kia New Sorento Hybrid được phân phối với hai phiên bản gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD.

Về thiết kế, New Sorento Hybrid tiếp tục duy trì phong cách mạnh mẽ đặc trưng của dòng SUV cỡ D. Xe nổi bật với hệ thống đèn LED Star-map ở phía trước và phía sau – ngôn ngữ thiết kế mới đang được Kia áp dụng trên nhiều sản phẩm toàn cầu. Bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu mới cùng các chi tiết ốp chrome tạo nên diện mạo hiện đại và bề thế hơn.

Không gian nội thất là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mẫu xe này. Khoang cabin được bố trí 7 chỗ ngồi rộng rãi, phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình đông thành viên. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng linh hoạt nhằm mở rộng dung tích khoang hành lý khi cần thiết.

Bên trong xe, Kia trang bị vô lăng D-cut hai chấu thiết kế mới cùng khu vực điều khiển trung tâm theo xu hướng tối giản. Cần số điện tử dạng núm xoay, các chi tiết ốp vân gỗ và bố cục điều khiển hiện đại giúp nâng cao cảm giác cao cấp cho khoang nội thất.

Về công nghệ, New Sorento Hybrid sở hữu cụm màn hình cong Panoramic với hai màn hình kích thước 12,3 inch đặt liền khối. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Khoang lái của New Sorento Hybrid. Ảnh minh họa

Đáng chú ý nhất trên New Sorento Hybrid là hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid. Hệ thống kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 232 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Đây là mức sức mạnh đủ đáp ứng cả nhu cầu di chuyển đô thị lẫn những hành trình dài với đầy đủ hành khách và hành lý.

Theo Kia, mô-tơ điện trên phiên bản mới được nâng cấp công suất từ 44,2 kW lên 47,7 kW, giúp cải thiện khả năng vận hành ở chế độ thuần điện trong dải tốc độ thấp và mang lại phản ứng tăng tốc tức thời tốt hơn. Bên cạnh đó, hệ thống máy phát khởi động HSG cũng được tối ưu nhằm giảm độ rung và tiếng ồn khi động cơ đốt trong kích hoạt trở lại.

Một trong những lợi thế lớn nhất của New Sorento Hybrid là hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp được công bố chỉ khoảng 4,9 lít/100 km, con số khá ấn tượng đối với một mẫu SUV 7 chỗ có kích thước lớn. Điều này giúp mẫu xe trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Giá SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026

SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 có giá lần lượt 1,349 tỷ đồng và 1,399 tỷ đồng. Khách hàng đặt xe trong giai đoạn đầu sẽ nhận ưu đãi trị giá 30 triệu đồng.

Sorento là một trong những dòng SUV chiến lược của Kia tại Việt Nam, được bổ sung các phiên bản hybrid từ cuối năm 2022 nhằm đón đầu xu hướng điện hóa của thị trường. Với những nâng cấp về công nghệ, vận hành và trang bị, New Sorento Hybrid 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút trong nhóm khách hàng gia đình đang tìm kiếm một mẫu SUV rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiện nghi và hiệu suất.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



