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SUV 7 chỗ giá chỉ 790 triệu đồng xịn ngang Ford Everest, thiết kế hiện đại, không gian rộng, khách gia đình Việt nhìn sẽ thích

Thứ năm, 07:15 18/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - SUV 7 chỗ MG QS 2026 gây chú ý với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và được xem là đối thủ mới của Ford Everest, Toyota Fortuner.

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 1.SUV cỡ B giá 499 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, rẻ nhất phân khúc

GĐXH - SUV cỡ B ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng cùng hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và vận hành.

SUV 7 chỗ xịn ngang Ford Everest, thiết kế hiện đại, không gian rộng

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 2.

MG QS 2026 là mẫu SUV "chung mâm" với Ford Everest với giá bán chỉ từ 790 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Phân khúc SUV 7 chỗ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhu cầu đối với các mẫu xe gia đình cỡ lớn ngày càng tăng.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, MG thu hút sự chú ý khi giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên QS. Dù chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức tại Malaysia, sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy tham vọng của hãng xe Trung Quốc trong việc cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi như Ford Everest và Toyota Fortuner ở phân khúc SUV cỡ D.

MG QS sở hữu ngoại hình bề thế với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.983 x 1.967 x 1.778 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.915 mm. Thông số này giúp mẫu xe gia nhập nhóm SUV 7 chỗ cỡ lớn, hứa hẹn mang đến không gian sử dụng rộng rãi không thua kém các đối thủ hàng đầu phân khúc.

Điểm nhấn của MG QS nằm ở cấu hình 3 hàng ghế kích thước đầy đủ, hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình. Hàng ghế thứ hai có khả năng trượt linh hoạt nhằm tối ưu không gian để chân hoặc gia tăng dung tích khoang hành lý. Khi gập đồng thời hàng ghế thứ hai và thứ ba, thể tích chứa đồ có thể mở rộng lên tới 1.052 lít, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài hay các chuyến du lịch gia đình.

Bên cạnh lợi thế về không gian, MG QS còn được đầu tư đáng kể về công nghệ. Khoang lái nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, mang lại trải nghiệm hiện đại và cao cấp.

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 3.

Không gian nội thất của mẫu SUV 7 chỗ này rộng rãi trong phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Danh sách trang bị tiện nghi còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, điều hòa tự động ba vùng độc lập, hệ thống cửa gió dành riêng cho cả hai hàng ghế sau và cửa hậu đóng/mở điện, góp phần nâng cao sự tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Trên phiên bản Ultimate AWD cao cấp nhất, MG QS được bổ sung hàng loạt trang bị đáng chú ý như ghế bọc da, ghế trước tích hợp chức năng sưởi và làm mát, hệ thống âm thanh Bose 12 loa cùng bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch đi kèm lốp 235/45. Đây là những trang bị giúp mẫu SUV này gia tăng sức cạnh tranh trong nhóm khách hàng đề cao sự tiện nghi và trải nghiệm cao cấp.

Về vận hành, MG QS được cung cấp cả phiên bản plug-in hybrid tại một số thị trường. Tuy nhiên, biến thể chủ lực vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 9 cấp, kết hợp tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Mẫu xe trưng bày tại KLIMS 2026 là phiên bản AWD, hướng tới khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện địa hình và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài của các gia đình.

An toàn cũng là một trong những điểm mạnh của MG QS khi xe được trang bị 7 túi khí cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Hệ thống này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh tự động trong nhiều tình huống khẩn cấp.

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 4.

Liệu trong thời gian tới, mẫu SUV 7 chỗ này có được "chào sân" thị trường Việt Nam không? Ảnh: Tổng hợp

Với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, danh sách công nghệ phong phú cùng khả năng vận hành đáng chú ý, MG QS được đánh giá là đối thủ tiềm năng của Ford Everest và Toyota Fortuner nếu được phân phối chính thức tại các thị trường Đông Nam Á trong thời gian tới.

Giá SUV 7 chỗ MG QS 2026

Về giá, hiện tại thị trường Malaysia chưa được hãng công bố, song trước đó, tại Australia mẫu SUV 7 chỗ này đang được niêm yết từ 46.990-50.990 AUD (khoảng 790-860 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay), tùy phiên bản dẫn động cầu trước hoặc AWD.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 5.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.
Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 6.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 7.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 8.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 9.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

SUV 7 chỗ MG QS 2026 giá chỉ 790 triệu đồng , đối thủ Ford Everest - Ảnh 10.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.


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