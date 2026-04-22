Sedan hybird hạng sang giá 410 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ chỉ như Toyota Vios sẽ được bán ở Việt Nam?

Có nên mua sedan hạng B Toyota Vios giá 260 triệu đồng thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ từ năm 2020? GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios từ năm 2020 đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với mức giá rẻ, thiết kế vẫn đẹp mắt nhưng liệu đây có là lựa chọn tốt?

Geely Preface i-HEV 2026

Mẫu xe được nhắc đến là Geely Preface i-HEV 2026, vừa mở bán trước tại Trung Quốc với 3 phiên bản.

Điểm đáng chú ý nhất của Geely Preface i-HEV 2026 nằm ở hệ thống thống truyền động hybrid i-HEV. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện tích hợp 11 trong 1, cho tổng công suất tối đa 313 mã lực. Đây là con số vượt trội nếu đặt cạnh nhiều mẫu sedan hybrid phổ thông, thậm chí tiệm cận các cấu hình cao cấp hơn của Toyota Camry.

Không chỉ mạnh, hệ thống này còn tối ưu hiệu suất vận hành. Xe có thể tăng tốc 0–30 km/h chỉ trong 1,84 giây, phản hồi công suất trong 10 mili giây và vận hành thuần điện ở tốc độ lên tới 66 km/h. Hộp số DHT 3 cấp giúp tối ưu việc chuyển đổi giữa các chế độ, trong khi độ ồn khi khởi động động cơ chỉ nhỉnh hơn 1 dB so với chạy điện thuần túy. Những thông số này cho thấy định hướng rõ ràng: vừa mạnh, vừa mượt, vừa tiết kiệm.

Khả năng tiêu thụ nhiên liệu 3,98 lít/100 km theo chuẩn WLTC cũng là điểm khiến mẫu sedan này trở nên đáng chú ý. Trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn biến động, đây là lợi thế lớn giúp xe cạnh tranh trực tiếp với các dòng hybrid nổi tiếng về độ tiết kiệm như Toyota Camry.

Về kích thước, xe có chiều dài 4.825 mm, rộng 1.869 mm, cao 1.469 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Thông số này mang lại không gian nội thất rộng rãi, tương đương các mẫu sedan hạng D, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình hoặc dịch vụ.

Bên trong khoang cabin, mẫu sedan hybrid này hướng tới trải nghiệm cao cấp với tông màu sáng, vật liệu bọc da và hệ thống đèn viền nội thất 256 màu. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch kết hợp màn hình trung tâm 14,6 inch, vận hành trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8155. Hệ điều hành Flyme Auto hỗ trợ các kết nối như HiCar, Carlink và Flyme Link, giúp mở rộng khả năng tương tác giữa xe và thiết bị di động.

Danh sách tiện nghi còn bao gồm dàn âm thanh 16 loa tích hợp loa tựa đầu, hệ thống tạo hương thơm, ghế trước sưởi và thông gió, cùng sạc không dây 50W. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu sedan cao cấp, cho thấy tham vọng cạnh tranh vượt phân khúc.

Về công nghệ, xe được phát triển trên kiến trúc điện tử GEEA 3.0 và tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Qianli Haohan với khả năng xử lý 128 Tops. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng như lái trên cao tốc, tránh chướng ngại vật và đỗ xe tự động, giúp nâng cao mức độ an toàn và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Với cấu hình mạnh, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và giá bán dễ tiếp cận, Geely Preface i-HEV 2026 đang tạo ra một cách tiếp cận mới trong phân khúc sedan hybrid. Nếu đặt cạnh những cái tên quen thuộc như Toyota Camry, mẫu xe này không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn bằng công nghệ và hiệu suất.

Giá sedan hạng sang Geely Preface i-HEV

Sedan hạng sang Geely Preface i-HEV giá từ 107.700–119.700 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 415,98–462,33 triệu đồng. Với mức giá này, xe nằm ở ngưỡng dễ tiếp cận nhưng lại sở hữu cấu hình vận hành và công nghệ vượt kỳ vọng.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và trải nghiệm công nghệ, những mẫu sedan hybrid như vậy có thể sẽ làm thay đổi cục diện phân khúc trong thời gian tới.

Được biết thương hiệu Geely đã xây nhà máy tại Việt Nam. Hy vọng trong tương lai gần, mẫu sedan này sẽ có mặt tại thị trường trong nước để người dùng có cơ hội trải nghiệm.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.