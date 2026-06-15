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Giá iPhone 13, iPhone 14 giảm cực sốc, rẻ đến khó tin dù vẫn đẳng cấp chẳng kém iPhone 17

Thứ hai, 16:09 15/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 14 đang ghi nhận mức giảm giá mạnh chưa từng có tại thị trường Việt Nam, đưa giá bán về mức dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Giá iPhone 13, iPhone 14 giảm cực sốc, rẻ đến khó tin dù vẫn đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 - Ảnh 1.iPhone 12 Pro giá siêu rẻ chỉ 7,4 triệu đồng thiết kế hoàn mỹ, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro hấp dẫn người mua

GĐXH - iPhone 12 Pro giá chỉ từ 7,4 triệu đồng mang đến thiết kế gần như hoàn mỹ tại thời điểm ra mắt với hệ khung viền thép phẳng bóng loáng kết hợp mặt lưng kính mờ và cụm 3 mắt camera hài hòa.

Giá iPhone 13, iPhone 14 giảm cực sốc

Giá iPhone 13, iPhone 14 giảm cực sốc, rẻ đến khó tin dù vẫn đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 - Ảnh 2.

iPhone 13 và iPhone 14 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tầm 10 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)


Ghi nhận tại một số siêu thị điện máy, iPhone 13 phiên bản 128GB hiện được niêm yết ở mức 11,99 triệu đồng, trong khi iPhone 14 128GB có giá 13,99 triệu đồng. So với mức khởi điểm 24,99 triệu đồng khi ra mắt, hai sản phẩm đã giảm từ 44% đến 52%, mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Tuy nhiên, nguồn cung hiện khá hạn chế. Phần lớn các phiên bản thuộc dòng iPhone 13 và iPhone 14 đã rơi vào tình trạng hết hàng tại các hệ thống bán lẻ lớn. Đáng chú ý, iPhone 14 Plus 512GB bất ngờ được mở bán trở lại với giá 20,19 triệu đồng, nhưng số lượng không nhiều.

Đánh giá iPhone 13, iPhone 14

iPhone 13 sở hữu thiết kế khung viền phẳng đặc trưng, kết hợp giữa khung nhôm và kính Ceramic Shield, mang lại độ bền cao và vẻ ngoài sang trọng. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, iPhone 14 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế này nhưng được làm mới với một số tùy chọn màu sắc như tím nhạt và xanh dương. Mặt lưng kính bóng giúp thiết bị trông hiện đại và nổi bật hơn, đồng thời tăng khả năng chống trầy xước.

Cả hai model đều được trang bị màn hình OLED 6,1 inch, độ phân giải 1.170 x 2.532 pixel, mật độ điểm ảnh khoảng 460 ppi, cho khả năng hiển thị sắc nét và màu sắc chính xác.

Về hiệu năng, iPhone 14 sử dụng chip A15 Bionic - tương tự iPhone 13, nhưng được nâng cấp lên GPU 5 nhân (so với 4 nhân trên iPhone 13), giúp cải thiện hiệu suất xử lý đồ họa, đặc biệt khi chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng nặng.

Hệ thống camera trên iPhone 14 vẫn gồm hai ống kính 12MP, trong đó có camera góc siêu rộng 120 độ. Dù không nâng cấp về độ phân giải, thiết bị được cải tiến về thuật toán xử lý hình ảnh với Smart HDR 4, cho chất lượng ảnh chân thực hơn, đặc biệt trong điều kiện ngược sáng.

So với thế hệ trước, ảnh chụp từ iPhone 14 có xu hướng tươi sáng và cân bằng màu sắc tốt hơn, tiếp tục duy trì lợi thế của dòng iPhone trong phân khúc cao cấp.

Có nên mua iPhone 13, iPhone 14 thời điểm này?

Với mức giá hiện tại, iPhone 13 và iPhone 14 đang trở thành những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc trên 10 triệu đồng, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái của Apple với chi phí thấp hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt.

Dù vậy, việc nguồn hàng ngày càng khan hiếm có thể khiến các model này sớm rời khỏi thị trường trong thời gian tới.

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Giải trí
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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