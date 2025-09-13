Shipper thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, người phụ nữ được cứu
Nhìn thấy chiếc gối có dãy số bí ẩn viết bằng máu, tài xế giao hàng báo cảnh sát và cuộc tìm kiếm bắt đầu; người phụ nữ được cứu sau 30 giờ gặp nạn.
Vụ việc xảy ra chiều 12/8 ngày 12 tháng 8 tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một tài xế giao hàng vô tình nhìn thấy chiếc gối trên mặt đất; trên nền vải trắng có dãy số bí ẩn "110625" màu đỏ sẫm. Vì nét chữ trông giống như được viết bằng máu và số "110" to tướng ở đầu là số điện thoại của cảnh sát nên anh shipper lo lắng rằng đây là tín hiệu cầu cứu của một người đang gặp nạn. Anh không dám xem nhẹ và lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát địa phương đến hiện trường ngay sau đó và lập tức điều tra. Suy đoán rằng số "625" được viết trên gối có thể là số phòng khách sạn, họ ưu tiên tìm kiếm các khách sạn gần đó trước.
May mắn thay, khi đến một khách sạn, cảnh sát được nhân viên cung cấp thông tin rằng có một nhà nghỉ gần đây sử dụng chính loại gối này, nhà nghỉ đó nằm trên tầng 25 của Tòa nhà 6 trong khu dân cư.
Cảnh sát lo ngại về nguy cơ bắt cóc hoặc bạo lực nên hành động một cách thận trọng. Dựa trên vị trí của chiếc gối, họ xác định nguồn phát ra thông điệp kêu cứu chắc chắn là phòng 15, nằm ở mặt ngoài của Tòa nhà 6 trên tầng 25. Họ vội vã chạy đến đó và ngay khi định gõ cửa thì nghe thấy tiếng "bùm! bùm! bùm!" nặng nề.
Lấy được số điện thoại của chủ nhà từ công ty quản lý bất động sản cộng đồng, cảnh sát gọi và thấy điện thoại trong nhà đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Tiếng đập cửa phát ra từ ngôi nhà ngày càng thường xuyên hơn, vì vậy cảnh sát quyết định đột nhập. Họ phá cửa phòng ngủ nơi phát ra tiếng đập cửa và phát hiện ra đó chính là chủ nhà trọ, bà Chu. Bà đã bị mắc kẹt trong nhà hơn 30 giờ và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sáng 11/8, bà Chu đang dọn phòng thì cơn gió mạnh thổi mạnh vào cánh cửa, vô tình nhốt bà bên trong. Khóa cửa, có lẽ bị trục trặc do va chạm, trở nên không thể mở được. Điện thoại của bà Chu nằm trong phòng khách nên bà không thể gọi cứu hộ.
Sau nhiều lần cố gắng tự cứu không thành công, bà Chu đã nảy ra một ý tưởng. Bà cắn ngón tay, viết tín hiệu cầu cứu lên gối rồi ném ra ngoài cửa sổ, hy vọng ai đó sẽ tìm thấy. Chiều hôm sau, tín hiệu cầu cứu của bà được một tài xế giao hàng phát hiện.
Sau khi được giải cứu, bà Chu đến đồn cảnh sát địa phương để cảm ơn họ. Bà cho biết đã liên lạc với anh shipper trẻ tuổi, muốn tặng anh phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,6 triệu đồng) để cảm ơn, nhưng anh từ chối.
Các phóng viên đã tìm ra shipper này, đó là một sinh viên đại học nhận đơn giao hàng để kiếm tiền trong kỳ nghỉ hè. Về hành động cứu hộ nhanh trí của mình, anh nói: " Tôi chỉ đơn giản là giúp gọi cảnh sát thôi”.
Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều traTiêu điểm - 4 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ này đã hỏi người thân nhưng tất cả đều khẳng định không ai chuyển khoản số tiền lớn như vậy cho bà.
Lượng người sử dụng ChatGPT có thời điểm giảm tới 70%, lý do là gì?Tiêu điểm - 11 giờ trước
Lượng người truy cập ChatGPT đã giảm tới 70% từ đầu tháng 6 và giữ ở mức này cho đến tận đầu tháng 8.
Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Dù được đền bù số tiền lên tới 6 tỷ đồng cùng 2 căn hộ nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết không chịu di dời vì cho rằng vẫn chưa thỏa đáng.
Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khácTiêu điểm - 1 ngày trước
"Kiếp sau" của một trong những ngôi sao đầu tiên mà vũ trụ sinh ra có thể ẩn nấp trong chính thiên hà của chúng ta.
Cuộc sống riêng ít biết của tỷ phú vừa vượt mặt cả Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giớiTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Tỷ phú Larry Ellison vừa vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle sau báo cáo kinh doanh ấn tượng.
Đá vào thứ tưởng mạng nhện, cô gái phát hiện viên kim cương giá trịTiêu điểm - 3 ngày trước
Một người phụ nữ đã có một câu chuyện khó quên để kể cho những người bạn đời của mình, sau khi vô tình tìm thấy một viên kim cương 2,3 carat.
10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam CựcTiêu điểm - 4 ngày trước
Một bức ảnh vệ tinh chụp biển mây trên bầu trời đảo Heard cho thấy sự xuất hiện của những khoảng trống kỳ lạ, giống như lỗ đen siêu nhỏ.
Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giâyTiêu điểm - 6 ngày trước
Có một con đường nhỏ ở Scotland được mọi người biết đến với tên gọi con đường ngắn nhất thế giới, bạn chỉ cần ba bước chân là có thể băng qua.
Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?Tiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Một hy vọng mới đang được kỳ vọng giúp tìm thấy máy bay MH370 mất tích cách đây hơn một thập kỷ.
Bí ẩn 'chất nhờn dính' 2.500 năm tuổi trong đền thờ Hy Lạp cuối cùng đã có lời giải!Tiêu điểm - 6 ngày trước
Hơn 2.500 năm sau khi được chôn vùi, bí mật về một loại "chất nhờn dính" kỳ lạ bên trong những chiếc bình đồng cổ đại cuối cùng đã được giải đáp một cách đầy bất ngờ.
Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờTiêu điểm
GĐXH - Có 4 lý do khiến người dân Nhật Bản thường ít lựa chọn cá sông làm thực phẩm cho mình.