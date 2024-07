Sử dụng mạng xã hội bình luận tiêu cực, hai người dân ở Bắc Kạn bị nhắc nhở

Ngày 10/7, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngày 8/7 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Chợ Mới và Công an huyện Na Rì làm việc với hai cá nhân có hành vi đăng thông tin xấu độc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cán bộ, Đảng viên trên mạng xã hội Facebook.

Trong 2 ngày 25 và 27/6, một Fanpage có đăng tải 1 video phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ một mương nước màu đen kèm theo mùi hôi thối sau cơn mưa đã tràn qua đường dân sinh thuộc xã Trần Phú, huyện Na Rì và hình ảnh phản ánh về tình trạng xâm hại rừng phòng hộ tại thôn Nà Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông.

H.V.T tại cơ quan công an.

Facebook Thuyên Hoàng do H.V.T (SN 1989) trú tại xã Dương Sơn, huyện Na Rì đã bình luận về video rằng: "Các nhà chức trách vào làm mỗi ông 1 cái phong bì bên trong có loại giống tờ tiền là không biết nguyên nhân ngay".

Còn Facebook Kieu Van do T.T.K (SN 1986) trú tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới bình luận về vấn đề xâm hại rừng phòng hộ "chứ em thấy cán bộ đảng viên đất vườn không chuyển đổi vẫn làm xưởng gỗ ầm ầm, nước thải thì thải thẳng ra sông".

Chị T.T.K viết cam kết viết cam kết chấp hành tốt Luật An ninh mạng, quy định pháp luật và không tái phạm.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, K và T nhận thức hành vi đăng tải bình luận của mình là sai, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết, nhận thức chưa đầy đủ về quy định của pháp luật, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên có bình luận tiêu cực, sai sự thật.

Cơ quan Công an đã tuyên truyền pháp luật, giáo dục, răn đe, kiểm điểm. K và T đã tự giác gỡ bỏ bình luận, rút kinh nghiệm, viết cam kết chấp hành tốt Luật An ninh mạng, quy định pháp luật và không tái phạm.

