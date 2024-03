Sự thật đuôi tôm hùm Úc giá 350.000 đồng/kg

Đuôi tôm hùm Úc rao bán đầy chợ mạng, giá chỉ từ 350.000 đồng/kg

Chỉ cần gõ cụm từ “đuôi tôm hùm Úc”, theo Nông Thôn Việt, người tiêu dùng sẽ thấy hàng loạt bài đăng bán đuôi tôm hùm Úc với giá bán từ 350.000-390.000 đồng/kg.

Giá bán đuôi tôm hùm Úc rẻ khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ. Còn anh Xuân Chiến, một đầu mối chuyên bán hải sản nhập khẩu ở Hà Nội, cho biết đuôi tôm hùm này đều là hàng đông lạnh. Với hàng đông lạnh, người dùng khó có thể biết được sản phẩm đó đã bảo quản bao lâu và chất lượng ra sao.

Với hàng tôm hùm Tây Úc, giá bán con còn sống khoảng 1,6 triệu đồng/kg size mỗi con một cân. Những con tôm ngất cũng bán giá khoảng 600.000 đồng/kg.

Tôm hùm Úc được coi là một trong những loại tôm hùm ngon nhất thế giới. Đuôi là phần phổ biến của tôm hùm đối với người ăn vì nó dễ chế biến nhất và thường là phần nhiều thịt nhất. Thịt đuôi tôm hùm dai hơn thịt móng vuốt do cách thức và tần suất sử dụng đuôi của tôm hùm.

Trứng vịt giảm giá mạnh

Trứng vịt giảm giá mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhiều chủ lò ấp trứng buộc phải “cắt lỗ” để đẩy hàng tồn.

Anh Nguyễn Hiển - chủ một lò ấp trứng vịt tại Tiên Lữ, Hưng Yên - chia sẻ trên Nông Thôn Việt, trước Tết, giá trứng vịt lộn bán buôn là 3.500 đồng/quả, trứng vịt trắng đi mua sỉ cũng dao động từ 2.800-2.900 đồng/quả.

Còn hiện tại, giá trứng vịt lộn còn khoảng 3.200 đồng/quả bán buôn, trứng vịt trắng lấy vào là 2.000-2.100 đồng/quả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Kưu - một chủ lò ấp trứng vịt lộn ở Tiên Lữ, Hưng Yên - cho biết, trước Tết, giá trứng cao, khách mua lẻ hay mua buôn đều rất nhiều. Nhưng sau Tết, giá trứng giảm nhiều, lượng khách mua giảm khoảng 30% so với trước Tết.

Giá mít Thái sau Tết tăng mạnh

Sau Tết, giá mít Thái tăng mạnh. Theo khảo sát của PV Báo Tuổi Trẻ tại một số vựa mít ở Tiền Giang, Bến Tre những ngày đầu tháng 3, mít Thái được gom với giá 33.000 đồng/kg loại 1; loại 2 được mua với giá 25.000 đồng và loại thấp nhất cũng có giá trên dưới 10.000 đồng/kg.

Đây là mức giá cao nhất trong vòng hơn 5 năm qua khi mít Thái lập kỷ lục, được bán với giá 50.000 đồng/kg vào năm 2018 và sau đó rớt giá thê thảm.

Mận hậu giá cao vẫn “cháy” hàng

Những quả mận hậu trái vụ đang được nhiều chị em săn lùng về thưởng thức. Theo Nông Thôn Việt, dân buôn có bao nhiêu cũng không đủ bán.

Chị Quỳnh - một đầu mối bán hoa quả ở Sơn La - cho hay, mận hậu đúng vụ vào khoảng tháng 5 và tháng 6. Thời điểm khác trong năm, mận hậu thu hoạch đều là trái vụ. Trước đây, người dân Sơn La chưa biết cách canh tác và chăm sóc mận trái vụ nên số lượng thu được rất ít và giá thành cũng bị đẩy lên cao. Mấy năm lại đây, người dân đã biết canh tác trồng mận trái vụ nên số lượng có nhiều hơn trước và ăn cũng ngon, quả to.

Chị Quỳnh chia thành nhiều loại khác nhau để bán. Loại nhỏ hay mẫu mã không đẹp sẽ có mức giá thấp nhất chỉ vài chục nghìn đồng một cân. Loại quả to, đều và mẫu mã đẹp sẽ có giá bán dao động từ 100-120 nghìn đồng/kg. Loại quả VIP là những quả kích thước “khủng”, chỉ hơn 20 quả một kg thì sẽ được bán mức giá cao nhất. Thời điểm này, loại VIP đang được bán giá gần 200.000 đồng/kg.

Vé máy bay đã đắt còn tăng tiếp, du lịch nội địa ‘nóng ruột’

Mặt bằng giá vé máy bay tăng cao từ năm ngoái giờ có nguy cơ đắt hơn do tăng giá trần từ 1/3. Theo đó, trần giá vé máy bay nội địa trên hầu hết các chặng sẽ tăng thêm 3,7-6,7% từ ngày 1/3. Trong đó, giá cao nhất lên tới 4 triệu đồng cho chặng bay dài trên 1.280 km, như Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - TP.HCM,... tăng 250.000 đồng so với hiện tại. Khi vào cao điểm du lịch hè, đây là yếu tố có thể khiến giá vé máy bay nội địa bật tăng cao do nhu cầu đi lại tăng đột biến.

Các công ty lữ hành bất an, nóng ruột chờ phản ứng từ thị trường và lo khách trong nước lại đổ xô đi du lịch nước ngoài. (Xem thêm)

Sau Tết, giá xe máy quay đầu giảm

Nhiều mẫu xe máy, trong đó phần lớn là xe tay ga có giá trị cao, được các cửa hàng tăng giá bán 1-4 triệu đồng/chiếc ngay trước Tết Âm lịch đã nhanh chóng quay đầu giảm giá đáng kể sau kỳ nghỉ Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các dòng xe máy SH 350i, 160i và 125 phân khối thời điểm này có giá bán giảm khoảng 1 triệu đồng/chiếc so với trước Tết. Riêng xe SH Mode giảm giá 2 triệu đồng/chiếc, còn 59,6-67,9 triệu đồng/chiếc, tùy bản. Mẫu xe Vision từng dậy sóng một thời gian với giá cao ngất ngưởng cũng giảm khoảng 1 triệu đồng/chiếc, còn 30,7-36 triệu đồng/chiếc.

Hiệu ứng giảm giá từ hãng xe Honda lan sang các hãng khác như Yamaha, Suzuki với mức giảm khá mạnh. Đáng chú ý, hãng Suzuki giảm 6-8 triệu đồng/chiếc cho khách mua xe Suzuki Satria F150, Raider 150 và Burgman 125.