Sự thật sốc về hồ nước màu hồng neon tuyệt đẹp
Người chứng kiến cho biết cảm thấy "buồn bã" khi nhìn thấy hồ nước lạ.
Một người đàn ông Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp một hồ nước màu hồng neon trong chuyến đi bộ đường dài. Ban đầu, ông lo ngại đây là hậu quả của ô nhiễm công nghiệp, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.
Người đàn ông Anh (61 tuổi) tên Barry Knight đã chia sẻ với South West News Service: "Tôi đã rất sốc vì chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy trước đây."
Ông Knight đã tình cờ gặp hồ nước kỳ lạ này vào ngày 22/8 khi đang đi bộ trên đường mòn ven biển King Charles III, gần Queenborough ở Sheppey, Kent.
Ông cho biết: "Tôi biết trên thế giới có những hồ nước màu hồng do các yếu tố tự nhiên nhưng chúng không phổ biến ở Anh." Ông Knight đã lên kế hoạch cho chuyến đi bộ dài 21 dặm, từ Queenbrough đến Laysdown, và cảnh tượng này đã khiến ông phải dừng lại.
Ông Knight nhớ lại: "Tôi đã đi bộ được khoảng nửa giờ thì nhìn thấy nó. Tôi đã nghĩ 'Ôi Chúa ơi, một hồ nước màu hồng, có phải mắt tôi đang đánh lừa tôi không? Chắc hẳn nó rất hiếm.' Xung quanh hồ có rất nhiều rác và một chiếc xe hơi bị lật nghiêng."
Những bức ảnh đi kèm cho thấy hồ nước dài 65m, có màu hồng tươi sáng với một đường viền màu xanh lam bao quanh. Mặc dù đã biết về sự tồn tại của các hồ nước màu hồng tự nhiên nhưng hiện tượng này không phổ biến ở Anh. Điều này khiến ông Knight tin rằng hồ nước neon này đã bị nhuộm màu nhân tạo.
Ông Knight chia sẻ: "Thật đáng buồn, vì tôi đã nghĩ 'Đây không phải là tự nhiên.' Tôi nghĩ rằng đó là do con người tạo ra - khu vực này có vẻ như đã từng là khu công nghiệp. Ngoài ra còn có một mùi khó chịu, hơi giống mùi lưu huỳnh phát ra từ nó nhưng tôi không biết liệu tôi có đang tưởng tượng ra nó vì màu sắc hay không." Đây là lần đầu tiên ông đi bộ trong khu vực này. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến ông cảm thấy "buồn bã."
Mặc dù có màu sắc kỳ lạ nhưng hồ nước màu hồng kẹo cao su này không phải là sản phẩm phụ của dòng chảy công nghiệp hay các nguyên nhân phi tự nhiên khác. Một phát ngôn viên của Cơ quan Môi trường cho biết màu sắc này là một hiện tượng tự nhiên do "tảo hoặc vi khuẩn tự nhiên gây ra." Quá trình này thường phổ biến hơn vào mùa hè do nhiệt độ nóng bức, mang đến một ý nghĩa mới cho cụm từ "hồng nóng."
Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng "nồng độ tảo cao có thể gây hại, vì vậy con người và động vật nên cố gắng tránh tiếp xúc với nước hoặc váng."
Úc là quê hương của nhiều hồ nước màu hồng, có độ mặn gấp 10 lần so với đại dương. Điều này thu hút tảo và vi khuẩn, theo Livescience. Các vi sinh vật này sản sinh ra beta-carotene - một sắc tố màu đỏ cam cũng tạo nên màu sắc đặc trưng cho cà rốt, tôm càng và chim hồng hạc - biến nước thành màu "hồng."
