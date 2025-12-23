Núi lửa lần đầu tiên phun trào sau 12.000 năm, nhân chứng mô tả 'nổ như bom'
Một ngọn núi lửa ở Ethiopia đã bất ngờ phun trào lần đầu tiên sau 12.000 năm, tạo ra những cột khói và tro bụi dày đặc, ảnh hưởng đến giao thông hàng không ở Ấn Độ cách đó hàng nghìn dặm.
Núi lửa Hayli Gubbi, vốn đã “ngủ yên” từ lâu ở vùng Afar (đông bắc Ethiopia) đã phun trào hôm 23/11, phủ đầy tro bụi lên các ngôi làng lân cận.
Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng vụ phun trào đã gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng chăn nuôi gia súc địa phương.
Các nhân chứng cho biết, một tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên vào thời điểm núi lửa phun nham thạch. “Cảm giác như một quả bom bất ngờ được ném xuống kèm theo khói và tro bụi”, một cư dân địa phương nói.
Vụ phun trào có thể quan sát thấy từ vệ tinh, với hình ảnh của Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ NASA cho thấy những đám bụi dày đặc bốc lên trời và cuồn cuộn trên Biển Đỏ.
Theo Trung tâm Khuyến cáo Tro bụi Núi lửa Toulouse, các đám mây bụi từ vụ phun trào đã trôi dạt qua Yemen, Oman, sang Pakistan và Ấn Độ.
Cục Khí tượng Pakistan đã ban hành cảnh báo sau khi phát hiện tro bụi trong không phận vào cuối ngày 24/11.
Tại Ấn Độ, hãng hàng không quốc gia Air India đã hủy một số chuyến bay nội địa và quốc tế để đảm bảo an toàn.
Nằm cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 800 km về phía đông bắc, Hayli Gubbi là ngọn núi lửa cực nam của dãy Erta Ale, một chuỗi núi lửa ở vùng Afar. Núi lửa cao khoảng 500 m và nằm trong vùng hoạt động địa chất mạnh mẽ, nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau.
Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian cho biết, Hayli Gubbi chưa từng có vụ phun trào nào được biết đến kể từ khi bắt đầu thời kỳ Holocen khoảng 12.000 năm trước, sau khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc. Simon Carn, một nhà nghiên cứu núi lửa và giáo sư tại Đại học Công nghệ Michigan, cũng đưa ra thông tin tương tự.
Các nhà khảo cổ tại Budapest vừa khai quật một quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chứa bộ hài cốt cùng nhiều hiện vật quý hiếm.
Họ đang làm gì vậy?
Nếu Google biến mất một tuần, Internet chắc chắn sẽ hỗn loạn.
Vô tình bắt được con cá tầm, người đàn ông sợ hãi, nhanh chóng thả nó về tự nhiên và thậm chí còn quay video để chứng minh mình vô tội.
Các nhà nghiên cứu cho biết loài gấu mèo Bắc Mỹ sống ở thành phố đang bắt đầu có ngoại hình và hành vi khác biệt so với những loài sống ở nông thôn.
Trong thế giới động vật, những câu chuyện về khả năng sinh tồn phi thường luôn tạo nên sức hút đặc biệt.
Dù phát hiện tại K2-18b đã thắp lên niềm hy vọng mới, con đường đến câu trả lời cuối cùng về sự sống ngoài Trái Đất vẫn rất dài và đầy thách thức.
Chiếc chìa khóa bị bỏ quên của một sĩ quan dự bị đã phần nào định đoạt số phận của con tàu "không thể chìm".
Một thành phố cổ rộng đến 140 ha với nhiều công trình phức tạp đã làm thay đổi hiểu biết của nhân loại về xã hội thảo nguyên thời đồ đồng.
Trải dài 1,5 km qua thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes là một dãy dài gồm 5.200 chiếc hố, được tạo nên khoảng 600-1.000 năm trước.
