Câu được con cá màu trắng, người đàn ông sợ hãi thả lại sông
Vô tình bắt được con cá tầm, người đàn ông sợ hãi, nhanh chóng thả nó về tự nhiên và thậm chí còn quay video để chứng minh mình vô tội.
Vào ngày 19/11, một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã gặp phải sự cố bất ngờ khi đang câu cá bên bờ sông khiến anh "hoảng loạn ngay lập tức".
Lực tác động lên cần câu cho anh biết một con cá lớn đã cắn câu, nhưng khi kéo lên, anh phát hiện đó là một con cá tầm trắng muốt. Nhận ra đây có thể là loài động vật được bảo vệ, người đàn ông ngay lập tức thả con cá trở lại nước mà không chút do dự. Sau đó, anh liên tục gọi điện cho cảnh sát địa phương để báo cáo sự việc, đồng thời kể lại chi tiết trải nghiệm của mình và đặc điểm của con cá.
Tin tức này, sau khi được báo chí đưa tin, đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Nhiều cư dân mạng khen ngợi cách xử lý tình huống của người đàn ông, gọi anh ta là "nhanh trí và có ý thức bảo tồn mạnh mẽ".
Một số cư dân mạng cho biết vào năm 2022, đã có báo cáo rằng cá tầm thìa Trung Quốc đã tuyệt chủng, vì vậy sự xuất hiện của một con cá tầm trắng tương tự đặt ra câu hỏi liệu loài này có thực sự biến mất hay không?
Vậy, loài cá bị bắt nhầm này thực chất là loài gì? Liệu đây có thực sự là loài cá tầm Dương Tử được đồn đại đã tuyệt chủng? Câu trả lời là không. Theo một thông báo chính thức vào năm 2022, cá tầm Dương Tử đã chính thức bị tuyên bố tuyệt chủng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy "vua cá nước ngọt" từng cùng tồn tại với khủng long này nữa. Loài cá được tìm thấy trong sự cố này có thể là một loài quý hiếm khác - cá tầm Dương Tử.
Người đàn ông này đã bắt được một con cá tầm Dương Tử, một loài động vật được bảo vệ cấp I ở Trung Quốc. Mặc dù cá tầm Dương Tử và cá tầm thìa Trung Quốc có tên gọi tương tự, nhưng số phận của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Cá tầm thìa Trung Quốc đã biến mất khỏi sông Dương Tử mãi mãi, trong khi cá tầm Dương Tử, mặc dù đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tuyên bố là "tuyệt chủng ngoài tự nhiên" vào năm 2022, may mắn thay đã được bảo tồn thành công thông qua phương pháp nhân tạo. Điều này có nghĩa là, nhờ những nỗ lực của các nhà khoa học, sự tồn tại của loài cá tầm Dương Tử đã được đảm bảo.
Khi câu cá ở lưu vực sông Dương Tử, nếu vô tình bắt được một con cá lạ, đặc biệt là cá lớn có hình dạng khác thường, cách xử lý tốt nhất là hãy làm như người đàn ông ở Giang Tây này, nhanh chóng và cẩn thận thả nó trở lại nước và báo ngay cho cơ quan quản lý thủy sản địa phương hoặc cơ quan công an.
P.Linh (t/h)
