Hyundai Tucson 2027 giá 832 triệu đồng, SUV cỡ C có cả bản hybrid, mạnh 288 mã lực

SUV hạng C cùng cỡ Mazda CX-5 giá 332 triệu đồng thiết kế hiện đại, mạnh 181 mã lực rẻ hơn Kia Morning GĐXH - SUV hạng C mới sở hữu động cơ 181 mã lực, thiết kế hiện đại cùng nhiều công nghệ đáng chú ý, hướng tới nhóm khách hàng đang quan tâm Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2026.

Hyundai Tucson SUV cỡ C có cả bản hybrid cạnh tranh Mazda CX-5

Hyundai chính thức giới thiệu Tucson thế hệ hoàn toàn mới

Theo VOV.vn, Hyundai chính thức giới thiệu Tucson thế hệ hoàn toàn mới, phiên bản dành cho năm 2027 trên toàn cầu. So với thế hệ hiện hành, mẫu SUV cỡ C được thay đổi toàn diện về thiết kế, kích thước, công nghệ và hệ truyền động, đồng thời lần đầu xuất hiện phiên bản địa hình XRT Pro.

Tucson 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Art of Steel”, hướng tới vẻ ngoài mạnh mẽ và vuông vức hơn.

Tucson 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới

Ở phía trước, xe nổi bật với cụm đèn được thiết kế theo phong cách H-Edge, kết hợp lưới tản nhiệt tạo hình mới. Thân xe có nhiều đường nét dứt khoát, trong khi phần đuôi sử dụng cụm đèn hậu Prism Rear Lamps, tạo điểm nhận diện khác biệt so với thế hệ trước.

Kích thước xe cũng được gia tăng. Với cấu hình trục cơ sở dài, Tucson 2027 có chiều dài 4.700 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.785 mm. So với mẫu xe hiện hành, các thông số này lần lượt tăng 60 mm, 40 mm, 20 mm và 30 mm.

Việc tăng kích thước giúp Tucson có thêm không gian cho khoang hành khách

Việc tăng kích thước giúp Tucson có thêm không gian cho khoang hành khách và khoang hành lý, đồng thời tạo tỷ lệ thân xe bề thế hơn.

Bên trong, Hyundai tiếp tục thay đổi mạnh thiết kế cabin. Điểm đáng chú ý là hệ thống kết nối Pleos Connect, nền tảng công nghệ mới của Hyundai, cùng màn hình trung tâm kích thước lên tới 17 inch tùy phiên bản.

Hyundai tiếp tục thay đổi mạnh thiết kế cabin.

Hệ thống này được thiết kế để cung cấp giao diện kết nối giữa người lái, xe và các dịch vụ kỹ thuật số. Tucson 2027 cũng được tích hợp trợ lý AI Gleo AI, cho phép người dùng tương tác với hệ thống thông qua hội thoại tự nhiên.

Thiết kế nội thất theo hướng tối giản hơn, giảm số lượng nút bấm vật lý và tập trung vào màn hình cùng các chức năng điều khiển điện tử. Hyundai trang bị cho Tucson thế hệ mới hệ thống hybrid thế hệ mới, với mục tiêu cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu.

Tucson Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu mục tiêu lên tới 42 mpg, tùy cấu hình.

Theo công bố của Hyundai tại thị trường Mỹ, Tucson Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu mục tiêu lên tới 42 mpg, tùy cấu hình. Thông số thực tế có thể khác nhau giữa từng phiên bản và thị trường.

Bên cạnh hybrid, Tucson 2027 tiếp tục được cung cấp nhiều lựa chọn hệ truyền động tùy từng khu vực. Hyundai cho biết thông số kỹ thuật và trang bị cụ thể sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu của từng thị trường.

Tucson 2027 tiếp tục được cung cấp nhiều lựa chọn hệ truyền động tùy từng khu vực

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là Tucson XRT Pro. Phiên bản này được phát triển theo hướng tăng khả năng vận hành trên địa hình, với khoảng sáng gầm lên tới 210 mm cùng hệ thống Smart Terrain Assist.

XRT Pro được nhận diện bằng thiết kế ngoại thất mạnh mẽ hơn, đồng thời bổ sung những trang bị phục vụ khả năng di chuyển trên các địa hình khó.

Sự xuất hiện của XRT Pro cho thấy Hyundai muốn mở rộng phạm vi sử dụng của Tucson, thay vì chỉ tập trung vào vai trò một mẫu SUV đô thị.

Giá Hyundai Tucson 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, một số mức giá đang được báo chí Mỹ ước tính: Tucson 2027 máy xăng: khoảng 32.000 USD (~ 832 triệu đồng); Tucson Hybrid: khoảng 35.000 USD (~ 910 triệu đồng); Tucson Plug-in Hybrid: khoảng 43.000 USD (1,11 tỷ đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



