Cạnh tranh Toyota Camry, sedan cao cấp công nghệ điện hóa giá bán có tạo được cơn lốc cạnh tranh trên thị trường

Sedan cao cấp cùng cỡ Toyota Camry giá 480 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ PHEV, công nghệ hỗ trợ lái GĐXH - Sedan cao cấp được phát triển trên nền tảng kiến trúc CMA, đồng thời cung cấp cả lựa chọn động cơ xăng và hệ truyền động hybrid,

Sedan cao cấp cạnh tranh Camry, công nghệ điện hóa

Hyundai Ioniq V 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Hyundai Ioniq V 2027 vừa chính thức được mở bán tại Trung Quốc với 5 phiên bản. Mẫu sedan fastback thuần điện này được phát triển bởi Trung tâm Thiết kế Hyundai tại Trung Quốc, hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe có không gian rộng, công nghệ hiện đại nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu sedan hạng D truyền thống như Toyota Camry và Kia K5.

Điểm đáng chú ý của Ioniq V nằm ở kích thước. Xe dài 4.900 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.470 mm và có chiều dài cơ sở 2.900 mm. Với thông số này, Hyundai Ioniq V có kích thước tương đồng với Toyota Camry và Kia K5. Việc lựa chọn kiểu dáng fastback cùng tỷ lệ thân xe thấp giúp mẫu xe điện mới tạo ra diện mạo khác biệt so với Toyota Camry và Kia K5, dù cùng hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc sedan có không gian sử dụng rộng rãi.

Thiết kế ngoại thất của Ioniq V theo ngôn ngữ mới với những đường nét sắc sảo, cột xe thanh thoát và phần nắp ca-pô tạo hình rõ khối. Xe có 8 tùy chọn màu ngoại thất gồm vàng, tím, xanh lá cây, xám, trắng, trắng mờ, bạc và đen. Hệ số cản không khí chỉ 0,23 Cd cũng là một thông số đáng chú ý, góp phần giảm lực cản khi xe vận hành.

Thiết kế ngoại thất của Ioniq V theo ngôn ngữ mới với những đường nét sắc sảo

Nếu Toyota Camry và Kia K5 vẫn sử dụng hệ thống truyền động động cơ đốt trong hoặc hybrid, Ioniq V đi theo hướng thuần điện ngay từ đầu. Xe được xây dựng trên hệ thống điện cao áp 800V, tạo nền tảng cho khả năng sạc nhanh và tối ưu hiệu suất vận hành.

Bản tiêu chuẩn của Ioniq V sử dụng pin LFP dung lượng 53,5 kWh do CATL cung cấp, kết hợp một mô-tơ điện công suất 188 mã lực. Cấu hình này giúp xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 540 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương 443 km theo WLTP. Các phiên bản tầm xa được trang bị pin LFP 66,8 kWh, đi cùng mô-tơ điện công suất 225 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 650 km theo CLTC hoặc 533 km theo WLTP.

Bản tiêu chuẩn của Ioniq V sử dụng pin LFP dung lượng 53,5 kWh do CATL cung cấp

Bước vào cabin, Ioniq V được trang bị cụm màn hình kép với tổng kích thước lên tới 27 inch, kết hợp màn hình hiển thị trên kính chắn gió. Cần số đặt phía sau vô-lăng hình bầu dục, giải phóng thêm diện tích cho khu vực trung tâm. Bảng điều khiển có đế sạc điện thoại không dây, ngăn chứa đồ 15 lít và hai giá đỡ cốc.

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295, hỗ trợ nhiều tính năng kết nối. Khoang hành lý phía sau có dung tích 465 lít.





Ioniq V được trang bị cụm màn hình kép với tổng kích thước lên tới 27 inch,

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống hỗ trợ lái thông minh do Momenta phát triển, hỗ trợ điều hướng tự động NOA trên đường cao tốc. Công nghệ này cho phép Ioniq V đảm nhiệm một số thao tác hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển, qua đó bổ sung thêm yếu tố công nghệ khi đặt lên bàn cân với Toyota Camry và Kia K5.

Giá sedan cao cấp Hyundai Ioniq V

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Hyundai Ioniq V 2027 vừa chính thức được mở bán tại Trung Quốc với 5 phiên bản, giá niêm yết từ 109.900 đến 139.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 425 - 541 triệu đồng. Với giá rẻ chỉ từ 425 triệu đồng, Hyundai Ioniq V đang tạo ra một cách tiếp cận khác trong nhóm sedan hạng D: kích thước tương đồng Toyota Camry và Kia K5, nhưng sử dụng hệ thống truyền động thuần điện, pin LFP và kiến trúc điện 800V. Mẫu xe này hiện mới được bán tại Trung Quốc, trong khi kế hoạch phân phối tại các thị trường quốc tế chưa được công bố.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



