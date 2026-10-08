Sedan hạng B giảm giá sốc: Kia Soluto, Hyundai Accent hay Toyota Vios rẻ nhất?

Cạnh tranh Toyota Camry, sedan cao cấp công nghệ điện hóa giá bán có tạo được cơn lốc cạnh tranh trên thị trường GĐXH - Sedan cao cấp Hyundai Ioniq V 2027 vừa ra mắt với mức giá rẻ chỉ 425 triệu đồng, sở hữu kích thước tương đồng nhóm sedan hạng D như Toyota Camry và Kia K5 nhưng sử dụng hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện.

Sedan hạng B giảm giá sốc

Kia Soluto

Theo Tạp chí công nghệ Techz, thị trường sedan hạng B trong tháng 10 tiếp tục chứng kiến nhiều chương trình giảm giá, trong đó Kia Soluto gây chú ý khi được Thaco Auto hỗ trợ 46 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn từ 299 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với phần lớn đối thủ cùng phân khúc.

Kia Soluto hiện chỉ còn hai phiên bản MT và Deluxe, có giá niêm yết lần lượt 345 triệu và 375 triệu đồng. Sau khi quy đổi toàn bộ ưu đãi, giá bán thực tế tương ứng còn 299 triệu và 329 triệu đồng. Mức hỗ trợ mới cũng tăng 20 triệu đồng so với đợt trước, đưa Soluto xuống vùng giá thấp nhất nhóm sedan hạng B tại Việt Nam.

Về thông số, Soluto có kích thước 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm, khoảng sáng gầm 150 mm, 5 chỗ ngồi và khoang hành lý 475 lít. Động cơ Kappa 1.4L cho công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 132 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ thống truyền động cầu trước.

Trong khi đó, Hyundai Accent được áp dụng mức ưu đãi lên tới 89 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi quy đổi toàn bộ chính sách, giá thực tế của mẫu xe vẫn nằm trong khoảng 350 - 480 triệu đồng.

Hyundai Accent

Accent hiện sử dụng động cơ SmartStream G1.5, dung tích 1.497 cc, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe có tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc CVT, dẫn động cầu trước; kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm.

Toyota Vios cũng nằm trong nhóm sedan hạng B được hỗ trợ đáng kể trong tháng này, với mức ưu đãi 46 - 54 triệu đồng. Sau khi quy đổi, giá thực tế của Vios vào khoảng 412 - 491 triệu đồng.

Toyota Vios

Vios hiện có ba phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 106 - 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Kích thước tổng thể đạt 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm 133 mm. Tùy phiên bản, xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT, kết hợp hệ thống truyền động cầu trước.

Mitsubishi Attrage có mức hỗ trợ thấp hơn nhưng giá niêm yết vốn nằm ở nhóm thấp trong phân khúc. Trong tháng 10, phiên bản MT được giảm 38 triệu đồng, còn bản CVT Premium nhận tổng ưu đãi 37 triệu đồng. Sau khi quy đổi, giá thực tế lần lượt khoảng 342 triệu và 453 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage

Attrage sử dụng động cơ 1.2L 3A92 DOHC MIVEC, dung tích 1.193 cc, công suất 78 mã lực. Xe có kích thước 4.305 x 1.670 x 1.515 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Phiên bản MT dùng hộp số sàn 5 cấp, trong khi bản cao cấp sử dụng CVT, đều dẫn động cầu trước.

Lý do sedan hạng B giảm giá sốc

Trước đây, giá bán, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng hàng tháng không quá cao… lại phù hợp với nhóm khách hàng mua xe cá nhân cũng như mua xe chạy dịch vụ taxi chính là những lợi thế của nhóm ô tô sedan hạng B. Tuy nhiên, những ưu điểm này ngày càng bị lu mờ trước sự nở rộ của ô tô điện cũng như phổ biến của dòng xe gầm cao cỡ nhỏ.

Sở hữu những ưu điểm như sedan hạng B, các dòng SUV và crossover cỡ nhỏ hạng B lại có thêm lợi thế về vị trí ngồi cao, khoảng sáng gầm và thiết kế phù hợp với xu hướng sử dụng xe gia đình. Số liệu thị trường nửa đầu năm 2026 cũng phản ánh sự dịch chuyển này. Trong khi sedan hạng B giảm sức mua, nhóm xe gầm cao cỡ B như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, KIA Seltos, Sonet… lại ghi nhận sự tăng trưởng. Đây là lý do các chương trình giảm giá có thể giúp một mẫu xe cải thiện doanh số trong từng tháng, nhưng khó đảo ngược xu hướng nếu nhu cầu của người tiêu dùng đã thay đổi.

Theo Tạp chí Vietnam hàng ngày, sedan hạng B là phân khúc dễ tiếp cận nhất với người tiêu dùng Việt Nam suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trong đó, Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent vẫn là những mẫu xe bán chạy nhất.

Ba dòng xe kể trên không chỉ được khách hàng yêu thích mà dân chạy dịch vụ taxi lựa chọn hàng đầu. Không gian rộng rãi, động cơ vận hành tiết kiệm và trang bị đủ dùng luôn giúp sedan hạng B thống trị thời gian dài. Dù vậy, khi thị hiếu tiêu dùng thay đổi, những chiếc sedan hạng B cũng không tránh khỏi quy luật bị "đào thải". Xu hướng chọn mua sedan dần được thay thế bằng các dòng SUV/CUV, bán tải ở Việt Nam.

Nhìn chung, nếu muốn không tồn kho quá nhiều xe và đua doanh số trong năm nay, việc giảm giá sâu với các sedan hạng B là điều không thể tránh khỏi. Nhờ đó, người tiêu dùng được hưởng lợi khi đã tiết kiệm chi phí lăn bánh khi mua.