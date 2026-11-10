Suy hô hấp, suy tim ngay sau sinh, bé gái được phẫu thuật thành công

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho trẻ sơ sinh. Đây là ca phẫu thuật tim mạch đầu tiên được triển khai tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến trong phát triển các kỹ thuật chuyên sâu điều trị bệnh lý tim mạch ở trẻ em.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Theo đó, bệnh nhi là trẻ sơ sinh được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch, kèm suy hô hấp, phù phổi và suy tim. Tình trạng sức khỏe chưa ổn định khiến việc lựa chọn thời điểm và triển khai phẫu thuật trở thành thách thức đối với ê-kíp điều trị.

Trước khi phẫu thuật, trẻ được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh chăm sóc, theo dõi sát sao và điều trị tích cực. Việc kiểm soát tình trạng hô hấp, tuần hoàn, từng bước ổn định sức khỏe cho bệnh nhi là khâu quan trọng, tạo điều kiện để tiến hành can thiệp.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật cho trẻ chỉ mới vài ngày tuổi luôn đòi hỏi sự thận trọng cao. Thể trạng còn non yếu, trong khi bệnh nhi đồng thời gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về hô hấp và tim mạch, đặt ra yêu cầu đánh giá toàn diện trước mổ, thao tác chính xác và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Ca phẫu thuật thắt ống động mạch được thực hiện thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe của trẻ chuyển biến tích cực. Bệnh nhi đã có thể tự thở, bú tốt và tăng cân đều. Hiện trẻ ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tiến triển tốt. Ảnh: BVCC.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ đem lại niềm vui của gia đình người bệnh mà còn là dấu mốc đáng ghi nhận đối với Bệnh viện Nhi Hà Nội, khi lần đầu tiên bệnh viện triển khai phẫu thuật tim mạch cho bệnh nhi.

Kết quả này thể hiện nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các chuyên khoa trong quá trình chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh mắc bệnh lý phức tạp.

Đối với trẻ mắc tim bẩm sinh, việc phát hiện, đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong những trường hợp bệnh diễn biến nặng, ảnh hưởng đến chức năng tim và hô hấp.

Việc từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện nhi góp phần mở rộng khả năng tiếp cận điều trị cho trẻ em, tạo thêm cơ hội cho những bệnh nhi mắc bệnh lý tim bẩm sinh được chăm sóc và can thiệp kịp thời.







