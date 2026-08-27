Trẻ 21 tháng tuổi tử vong thương tâm sau sự cố vặn tay ga xe máy điện

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nhập viện do chấn thương sọ não rất nặng sau sự cố liên quan đến vặn tay ga xe máy điện.

Cụ thể, bệnh nhi 21 tháng tuổi được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin từ gia đình, trước khi xảy ra tai nạn, trẻ được cho đứng trên sàn xe máy điện phía trước người lái. Sau đó, trẻ vô tình vặn tay ga khiến chiếc xe lao mạnh về phía trước trong khi người lớn chưa kịp phản ứng.

Dù được các y bác sĩ khẩn trương hồi sức, cấp cứu nhưng trẻ đã không qua khỏi do tổn thương não quá nặng. Ảnh: BVCC.

Sau tai nạn, trẻ ngã, đập đầu xuống nền bê tông, tím tái, lơ mơ, được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, mặc dù được các y bác sĩ khẩn trương hồi sức, cấp cứu, nhưng trẻ đã không qua khỏi do tổn thương não quá nặng.

Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn khi cho trẻ đứng phía trước xe

Theo TS.BS Đặng Ánh Dương - Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc để trẻ ngồi phía trước người lái hoặc đứng trên sàn xe tay ga/xe máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận tay lái, tay ga và các bộ phận điều khiển phương tiện, trong khi khả năng nhận biết nguy hiểm, giữ thăng bằng và phản xạ còn hạn chế.

Không chỉ có nguy cơ vô tình vặn tay ga, trẻ đứng/ngồi phía trước còn dễ mất thăng bằng khi xe phanh gấp, chuyển hướng, đi qua đoạn đường xóc hoặc xảy ra va chạm. Lực quán tính có thể khiến trẻ lao về phía trước, va đập vào tay lái gây chấn thương ngực nặng hoặc bị văng khỏi xe.

Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do đó, để hạn chế nguy cơ tai nạn, các chuyên gia khuyến cáo, người lớn cần lưu ý: Không để trẻ ngồi phía trước người lái hoặc đứng trên sàn xe, tránh để trẻ tiếp cận tay lái, tay ga và các bộ phận điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, cần tắt khóa điện khi dừng xe và rút chìa khóa khỏi xe, không để trẻ tự ý tiếp xúc hoặc tác động vào bộ phận điều khiển; đội mũ bảo hiểm phù hợp cho trẻ khi tham gia giao thông đồng thời chủ động hướng dẫn trẻ các nguyên tắc an toàn giao thông, phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức của trẻ.

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