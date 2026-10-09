Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, loạn thần sau gần 2 năm bị bạn bè bắt nạt

| Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bị bạn bè cô lập, chế giễu gần hai năm, nữ sinh 15 tuổi dần xuất hiện hoảng loạn, mất ngủ, nghe âm thanh lặp lại trong đầu. Bác sĩ chẩn đoán em bị trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần...

Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, xuất hiện triệu chứng loạn thần

Hà, 15 tuổi, có thành tích học tập tốt, đặc biệt ở môn tiếng Nhật. Tuy nhiên, em thường xuyên bị bạn cùng lớp cô lập, gắn mác kiêu ngạo. Tình trạng kéo dài gần hai năm.

Nữ sinh chọn cách im lặng, cố gắng học tập và tự giải quyết những tổn thương. Đến lớp 9, sức khỏe tinh thần của Hà bắt đầu suy giảm rõ rệt. Em xuất hiện những cơn hoảng loạn với biểu hiện run tay chân, tê bì, hoa mắt, ù tai, tim đập nhanh, khó thở, đau đầu.

Có thời điểm, các cơn hoảng loạn xảy ra gần như mỗi ngày khiến Hà luôn trong trạng thái lo sợ, thậm chí có lúc nghĩ đến tự sát.

Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, loạn thần sau gần 2 năm bị bạn bè bắt nạt - Ảnh 1.

Bác sĩ Dương hỏi chuyện và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nhận thấy con ngày càng thu mình, thường xuyên khóc và lo âu, gia đình đưa Hà đi khám sức khỏe tâm thần. ThS.BS Phạm Văn Dương, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết qua thăm khám và theo dõi diễn biến, Hà được chẩn đoán trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần, trên nền sang chấn tâm lý kéo dài do bị bắt nạt học đường.

Bác sĩ điều trị bằng thuốc kết hợp trị liệu tâm lý, giúp Hà nhận diện cảm xúc, học cách điều hòa và ứng phó với căng thẳng. Gia đình cũng được hướng dẫn hạn chế các yếu tố có thể kích hoạt stress ở trẻ.

Sau khoảng hai tuần, giấc ngủ của Hà cải thiện, các cơn hoảng loạn giảm về tần suất. Tuy nhiên, em vẫn cần tiếp tục điều trị và được theo dõi sát nguy cơ tự làm hại bản thân.

Bắt nạt học đường có thể gây tổn thương tâm lý kéo dài

Theo bác sĩ Dương, bắt nạt học đường có thể gây tổn thương tâm lý kéo dài. Trẻ liên tục bị cô lập, xúc phạm hoặc hạ thấp giá trị bản thân có thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, làm tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm, rối loạn hoảng sợ, stress sau sang chấn và một số trường hợp xuất hiện triệu chứng loạn thần.

Nhiều trẻ bị bắt nạt không chủ động chia sẻ vì sợ bị đánh giá, khiến cha mẹ lo lắng hoặc cho rằng người lớn không tin mình. Các em có thể âm thầm chịu đựng cho đến khi triệu chứng trở nên rõ rệt.

Phụ huynh cũng dễ nhầm những dấu hiệu ban đầu với thay đổi tâm lý tuổi dậy thì. Mất ngủ, đau đầu, đau bụng, hồi hộp, tim đập nhanh, giảm tập trung, né tránh đến trường hoặc cáu gắt kéo dài có thể là biểu hiện của vấn đề sức khỏe tâm thần.

Trong cơn hoảng loạn, trẻ có thể khó thở, run rẩy, tê bì tay chân, cảm giác sắp ngất. Do các triệu chứng này có thể giống một số bệnh lý thực thể, gia đình có thể đưa trẻ đi khám nhiều chuyên khoa trước khi được đánh giá về sức khỏe tâm thần.

Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, loạn thần sau gần 2 năm bị bạn bè bắt nạt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu trầm cảm, loạn thần cần được khám sớm?

Trầm cảm ở thanh thiếu niên có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi con nói về hành động tiêu cực, cho rằng bản thân vô dụng, tự làm đau mình, thay đổi rõ rệt thói quen ăn uống, tự cô lập hoặc xuất hiện những trải nghiệm bất thường.

Đặc biệt, khi trẻ có biểu hiện nghĩ đến tự sát hoặc tự làm hại bản thân, gia đình cần coi đây là dấu hiệu nghiêm trọng và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, hỗ trợ kịp thời.

Điều trị có thể gồm thuốc khi có chỉ định để kiểm soát mất ngủ, lo âu, trầm cảm hoặc triệu chứng loạn thần. Trẻ đồng thời cần được trị liệu tâm lý nhằm xử lý sang chấn, học kỹ năng ứng phó với căng thẳng và khôi phục lòng tự trọng.

Gia đình và nhà trường cần đồng hành với trẻ

Bên cạnh điều trị chuyên môn, gia đình đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của trẻ. Cha mẹ cần tạo môi trường an toàn để trẻ chia sẻ, lắng nghe thay vì phán xét hoặc phủ nhận cảm xúc.

Nhà trường cũng cần phát hiện và can thiệp sớm các hành vi bắt nạt, đồng thời xây dựng môi trường tôn trọng sự khác biệt. Khi trẻ được hỗ trợ đúng cách và can thiệp sớm, các vấn đề sức khỏe tâm thần có cơ hội được kiểm soát tốt hơn, giúp trẻ từng bước phục hồi và trở lại cuộc sống, học tập phù hợp.

Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, loạn thần sau gần 2 năm bị bạn bè bắt nạt - Ảnh 3.Cô gái 21 tuổi bị rối loạn ăn uống, trầm cảm vì không kiểm soát được cân nặng

GĐXH - Sau cú sốc tình cảm, Diễm, 21 tuổi, mất ngủ kéo dài rồi tìm đến đồ ăn để giải tỏa cảm xúc. Trong 8 tháng, cô tăng 35 kg.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng với gần 95.000 lượt người hưởng ứng trên không gian mạng, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số" do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng 8/10 tại Hà Nội còn là nơi lắng đọng những dòng cảm xúc chân thực.

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Dân số và phát triển -

GĐXH - Với sự đồng hành của hành lang pháp lý vượt trội từ Luật Thủ đô 2026 và các chính sách khơi thông nguồn lực xã hội hóa, thành phố không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà còn mở ra bước ngoặt mới trong việc phát triển mô hình "Kinh tế bạc".

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dân số và phát triển -

GĐXH – Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)” do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng nay (8/10) tại Hà Nội.

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Dân số và phát triển -

GĐXH - Cục Dân số (Bộ Y tế) vừa chính thức ban hành Quyết định công nhận kết quả và danh sách trao thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số". Với gần 95.000 người tham gia và hơn 15,8 triệu lượt tiếp cận, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn gia đình sôi nổi, góp phần thay đổi định kiến giới từ chính mỗi nếp nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.