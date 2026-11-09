Bé gái 12 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều cha mẹ mắc phải

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GĐXH - Trước khi phát hiện thủng dạ dày, bé 12 tuổi có biểu hiện đau bụng, gia đình nghĩ trẻ chỉ bị đau bụng thông thường nên tự mua thuốc về điều trị.

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày – hành tá tràng thành công cho bé N.M.D. (12 tuổi, ngụ Vĩnh Long), kịp thời xử trí tình trạng thủng tạng rỗng gây viêm phúc mạc, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi nhập viện, bé D. xuất hiện những cơn đau bụng rải rác. Nghĩ rằng trẻ chỉ bị đau bụng thông thường, gia đình tự mua thuốc cho bé uống. Tuy nhiên, tình trạng đau không thuyên giảm. Sau đó, bé xuất hiện cơn đau vùng trên rốn, rồi lan ra khắp bụng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Bé gái 12 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều cha mẹ mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đau bụng kéo dài, bé gái 12 tuổi được phát hiện thủng dạ dày

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, chỉ định siêu âm bụng và chụp MSCT bụng để kiểm tra. Kết quả ghi nhận khí tự do trong ổ bụng – dấu hiệu gợi ý thủng tạng rỗng, một tình trạng ngoại khoa cần được đánh giá và xử trí khẩn cấp.

Trước diễn tiến lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhi được chẩn đoán nghi thủng tạng rỗng, theo dõi thủng dạ dày – hành tá tràng và nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhi được gây mê nội khí quản. Các bác sĩ tiến hành nội soi ổ bụng qua 3 vết mổ nhỏ, mỗi vết khoảng 0,5cm. Qua thăm dò, ê-kíp phát hiện dưới gan có dịch đục, mặt trước tiền môn vị dạ dày có lỗ thủng đường kính 0,5cm, xì dịch tiêu hóa. Túi cùng Douglas cũng có dịch đục.

Các bác sĩ tiến hành bơm rửa dịch ổ bụng và khâu lỗ thủng tiền môn vị. Nhờ được can thiệp kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục nhanh, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, đồng thời sớm được xuất viện.

Thủng dạ dày ở trẻ em: Biến chứng nguy hiểm không thể chủ quan

Theo BS.CKII. Lê Tòng Bá – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, thủng dạ dày – hành tá tràng do viêm loét thường gặp ở người trưởng thành hơn so với trẻ em. Tuy nhiên, trẻ vẫn có thể mắc bệnh lý viêm loét đường tiêu hóa và gặp biến chứng nguy hiểm nếu tổn thương tiến triển mà không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trường hợp của bé D. là lời nhắc nhở rằng đau bụng ở trẻ em không phải lúc nào cũng là vấn đề đơn giản. Những biểu hiện đau bụng kéo dài, không thuyên giảm hoặc có xu hướng tăng nặng cần được phụ huynh chú ý, đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân.

Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong xử trí các tình huống ngoại khoa cấp cứu, giúp hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Bác sĩ cảnh báo sai lầm khi cha mẹ tự ý mua thuốc cho trẻ

BS.CKII. Lê Tòng Bá khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện đau bụng bất thường, phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp cần thiết.

Đặc biệt, cha mẹ không nên tự ý mua thuốc giảm đau hoặc thuốc điều trị dạ dày cho trẻ khi chưa có chỉ định chuyên môn. Một số thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc kháng viêm không steroid, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Việc tự ý dùng thuốc cũng có thể khiến gia đình chủ quan, trì hoãn thời điểm đưa trẻ đi khám, trong khi một số bệnh lý tiêu hóa có thể diễn tiến phức tạp và gây biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 12 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều cha mẹ mắc phải - Ảnh 2.Cô gái 24 tuổi phát hiện thủng dạ dày thừa nhận sai lầm này trong lúc uống cà phê buổi sáng

GĐXH - Sau thời gian có thói quen uống cà phê mỗi sáng khi bụng đói, cô gái có biểu hiện đau bụng, sụt cân, buồn nôn. Đi khám, bác sĩ phát hiện cô bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn đến thủng dạ dày.

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