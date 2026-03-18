Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công an
Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Trước đó, anh Bùi Hồng Sơn (trú tại xóm 3 Phương Đông, xã Gia Trấn) bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền 998 triệu đồng, trong khi không phát sinh bất kỳ giao dịch hay nguồn thu hợp pháp nào tương ứng.
Nhận định đây là khoản tiền chuyển nhầm, anh Sơn lập tức đến cơ quan công an trình báo, đề nghị xác minh để hoàn trả cho đúng chủ sở hữu.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Trấn nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát dòng tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh Hà Hữu T. (SN 1977, trú tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ).
Sau khi liên hệ, cơ quan chức năng đã hướng dẫn các bên hoàn tất thủ tục đối soát và chuyển trả số tiền theo đúng quy định.
Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo: khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không được tự ý sử dụng mà cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Hành vi cố tình chiếm giữ tài sản của người khác, dù dưới hình thức “chuyển nhầm”, vẫn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
