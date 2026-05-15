Từ hôm nay (15/5), lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Người đứng đầu cơ quan có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng nếu để nhân viên uống rượu tại nơi làm việc?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tại Điều 34 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP nêu rõ vi phạm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức;

b) Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức;

c) Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành;

d) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền quản lý, điều hành.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi của người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải không thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 15/5/2026, người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm một trong những điểm ở khoản 1 Điều 34 Nghị định này có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng.

Người đứng đầu cơ quan có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng nếu vi phạm quy định phòng, chống tác hại của rượu bia.

Ép buộc người khác uống rượu bia bị xử phạt thế nào?

Tại Điều 30 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia bị xử phạt như sau:

1. Cảnh cáo đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật;

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập;

b) Ép buộc người khác uống rượu bia.

Theo đó, ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt đến 3.000.000 đồng.