Hà Nội: Cháy nhà dân tại xã Quốc Oai lúc rạng sáng khiến một người tử vong
GĐXH - Một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra vào rạng sáng nay (15/5) tại xã Quốc Oai (TP. Hà Nội). Dù lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương dập tắt ngọn lửa chỉ sau 25 phút, nhưng vụ việc vẫn để lại hậu quả đau xót khi phát hiện một nạn nhân tử vong.
Theo đó, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 15/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai.
Ngay khi nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 23 và 29 đã nhanh chóng xuất 3 xe chữa cháy cùng hơn 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng trực tiếp có mặt để chỉ đạo các mũi cứu nạn xuyên đêm.
Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 2 tầng, diện tích khoảng 120m²/sàn. Lửa bùng phát mạnh tại khu vực tầng lửng (diện tích khoảng 20m²), khói khí độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian.
\Xác định có người mắc kẹt, các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, bình thở để tiếp cận tìm kiếm nạn nhân, đồng thời triển khai đội hình ngăn chặn cháy lan sang các nhà dân sát vách trong khu dân cư.
Với sự phối hợp hiệp đồng từ Công an xã Quốc Oai và lực lượng an ninh cơ sở, đến khoảng 02 giờ 05 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nạn nhân đã tử vong.
Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ đang phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng như thống kê thiệt hại về tài sản.
