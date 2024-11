Tài xế chở 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Ngọc Vinh và Ngô Xuân Dương để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. Đây là 2 đối tượng dùng xe ô tô chở 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tài xế Ngô Xuân Dương. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, vào hồi 2h40 rạng sáng 12/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn 8, xã Đường Hoa; Tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Hải Hà) phối hợp với Đội An ninh và Công an xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) phát hiện 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova BKS 30L-138.11 có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 10 người, gồm: lái xe Ngô Xuân Dương (SN 1979, trú tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội). Ngồi bên ghế phụ là Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1995, trú tại thôn Đông Lỗ 1, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đáng chú ý, các hàng ghế sau có 8 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Sau đó, Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an huyện Hải Hà để làm việc.

Qua xác định của cơ quan công an, 8 người mang quốc tịch Trung Quốc đều không xuất trình được giấy tờ (hộ chiếu, thị thực...) liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Ngọc Vinh và Ngô Xuân Dương để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

