Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép. Đáng chú ý, trong vòng 1 năm những đối tượng này đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho gần 500 người Trung Quốc.



Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Xuân Tiến (SN 1983, trú tại Quận 12, TP HCM); Nguyễn Văn Tường (SN 1986; ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Đoàn (SN 1983); Bùi Văn Sơn (SN 1992); Lê Quang Quân (SN 1995) cùng trú huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng); Vũ Tiến Thuật (SN 1982); Trần Trung Nghĩa (SN 1991); Phạm Văn Thủy (SN 2000); Nguyễn Văn Độ (SN 1986) cùng trú TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Tiến Cường (SN 1996, ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) và Đỗ Hồng Quân (SN 1977, trú TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/4/2023, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện Phạm Văn Thủy lái xe ô tô BKS 14A-496.41 đang giao 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Tiến Cường tại tuyến đường Đặng Kinh (phường Nam Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Cùng thời điểm này, tại Trạm thu phí Việt Hưng, thuộc cao tốc Hải Phòng- Quảng Ninh, lực lượng công an phát hiện Trần Trung Nghĩa đang lái xe ô tô BKS 14A-227.25 chở 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để giao cho Nguyễn Văn Đoàn. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng trên về trụ sở để phối hợp xác minh làm rõ.

Trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022, một phụ nữ tên Bi (không rõ lai lịch) liên lạc qua mạng xã hội Wechat và Telegram để thuê Tiến, Tường tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đưa họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Với phương thức trên, trong thời gian khoảng một năm, các đối tượng này đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho gần 500 người Trung Quốc, theo các tuyến qua khu vực biên giới TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), sau đó xuất cảnh sang Campuchia, thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong nhóm bị can này có nhiều đối tượng đã có tiền án gồm: Nguyễn Xuân Tiến có 3 tiền án về các tội đưa hối lộ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Văn Độ đều có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Đỗ Hồng Quân có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên tòa, Hội xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tường 10 năm tù, Nguyễn Văn Đoàn 12 năm tù; Vũ Tiến Thuật, Phạm Văn Thủy và Nguyễn Văn Độ cùng 8 năm 6 tháng tù; Trần Trung Nghĩa, Nguyễn Tiến Cường và Bùi Văn Sơn cùng 7 năm 6 tháng tù; Đỗ Hồng Quân và Lê Quang Quân cùng 7 năm tù.

