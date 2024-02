Tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô bị phạt 9 tháng tù

Ngày 28/2, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử bị cáo Ngô Hoàng Phong (37 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) về hành vi Chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc tài xế hất an ninh sân bay lên nắp capô.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 24/12/2018, anh Trương Công Vũ (34 tuổi) là nhân viên của Đội An ninh Cơ động thuộc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra, duy trì an ninh trật tự khu vực nhà ga T1.

HĐXX tuyên phạt Ngô Hoàng Phong 9 tháng tù giam. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Quá trình tuần tra, anh Vũ phát hiện Ngô Hoàng Phong điều khiển xe ô tô đón khách tại khu vực công cộng của Ga đến quốc nội có biểu hiện nghi vấn về hành vi chèo kéo khách sai quy định nên sử dụng camera quay phim và yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Phong cho rằng mình chở khách quen nên không chấp hành và tiếp tục lên xe ô tô để di chuyển khi anh Vũ đang đứng trước đầu xe ô tô.

Thấy xe di chuyển tiến sát vào người nên anh Vũ nhảy lên nắp ca-pô của xe.

Tuy nhiên, Phong vẫn tiếp tục điều khiển xe di chuyển nên anh Vũ báo bộ đàm để đội An ninh cơ động đến hỗ trợ.

Lực lượng An ninh hàng không tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Sau đó, Phong tiếp tục lái xe đi thêm một đoạn khoảng 400m đến nút giao thông đường Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ thì dừng xe để anh Vũ leo xuống, đồng thời đội An ninh Cơ động từ phía sau đến hỗ trợ.

Thành viên Đội An ninh cơ động đã yêu cầu Phong về trụ sở làm việc. Do khách trên xe Phong xin được chở về vì gia đình có việc gấp nên lực lượng chức năng đã yêu cầu Phong chở khách xong quay lại làm việc. Tuy nhiên, Phong không quay lại.

Khai tại toà, Phong cho biết bản thân mình trước đó đã bị xử lý một lần về hành vi đón trả khách tại sân bay cùng với áp lực xe vay ngân hàng , vợ có em bé nên tâm lý suy nghĩ không thấu đáo dẫn đến sự việc.

Từ các hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Hoàng Phong 9 tháng tù như đã nêu trên.