Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.
Ngày 24/11, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc tặng bằng khen cho ông Trần Công Thành (51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh).
Ông Thành được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18-22/11 trên địa bàn tỉnh.
Như VietNamNet đã thông tin, vào các ngày 19 và 20/11, nước lũ trong thôn Phú Hữu dâng lên bất ngờ, người dân phải đập ngói, leo lên mái nhà cầu cứu.
Lúc này, ông Thành không kịp chuyển đồ của gia đình lên cao, một mình chèo ghe lần lượt đưa mọi người đến ngôi nhà hai tầng gần đó để tránh lũ.
Theo ông Thành, do tình thế quá nguy cấp, ông không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ tập trung đưa người từ các mái nhà lên ghe và di chuyển họ đến nơi an toàn, rồi tiếp tục cứu những người khác.
Tính từ tối 19 đến ngày 21/11, ông Thành một mình chèo ghe đưa hơn 40 người đến ngôi nhà hai tầng tránh lũ an toàn.
Quá trình cứu người, dù rất sợ hãi và hồi hộp vì nước chảy mạnh, nhưng do có nhiều trẻ em, người già nên ông đã vượt qua tất cả để kịp thời cứu người khỏi dòng nước lũ.
