Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bị gia đình hàng xóm hành hung ngay tại chung cư, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.H., cư dân sinh sống tại tòa nhà CT5-DN2 (phường Từ Liêm). Theo phản ánh, nguyên nhân vụ xô xát bắt nguồn từ một bài đăng cảnh báo của chị H. trong nhóm cư dân nội bộ.

Hình ảnh nạn nhân bị hành hung tại chung cư. Ảnh cắt từ video

Trước đó, chị H. phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường khi đi cùng thang máy. Người này sau đó còn nhiều lần bấm chuông cửa nhà chị H. và có những hành vi thiếu chuẩn mực. Lo ngại đối tượng có thể gây nguy hiểm cho an ninh tòa nhà, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin, hình ảnh cảnh báo để Ban quản lý và cư dân cùng đề cao cảnh giác.

Tuy nhiên, hành động vì cộng đồng này đã dẫn đến hệ quả không ngờ. Khoảng 20h00 ngày 8/1, một nhóm người – được cho là người nhà của nam thanh niên bị phản ánh – đã tìm đến tận nơi để "nói chuyện".

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại hành lang chung cư đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, cho thấy sự hung hãn của nhóm người tấn công chị H. Ban đầu, một người đàn ông lớn tuổi tiến đến chất vấn chị H. về việc đăng tải thông tin liên quan đến cháu mình lên mạng xã hội.

Ngay khi cuộc tranh luận đang diễn ra, một người phụ nữ từ trong căn hộ (nghi là nhà của nhóm người trên) lao ra, to tiếng chửi bới và bất ngờ dùng tay tát, tấn công vào vùng mặt chị H.

Đáng chú ý, trong lúc chị H. bị hành hung, một người khác trong nhóm này đã đứng chặn cửa, dùng sức giữ chặt và đẩy cửa để ngăn cản người thân của chị H. từ trong nhà lao ra can ngăn, ứng cứu.

Sau vụ tấn công, chị H. cho biết bản thân bị đau đầu dữ dội, choáng váng và nghi ngờ bị chấn động não. Hiện chị đang chờ kết quả thăm khám và kết luận giám định thương tích từ bác sĩ.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.