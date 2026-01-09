Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Thông tin từ Công an đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), mới đây đơn vị vừa phối hợp với 1 công dân trên địa bàn kịp thời làm thủ tục trao trả số tiền 480 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Theo đó, vào ngày 6/1, Công an đặc khu Vân Đồn tiếp nhận đơn trình báo của chị Đỗ Hồng Nhung về việc chuyển khoản nhầm số tiền 480 triệu đồng.

Cụ thể, do sơ suất trong thao tác, chị Nhung đã chuyển nhầm số tiền nêu trên vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Đoàn (trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Chị Đỗ Hồng Nhung (bên trái) nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm 480 triệu đồng từ gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn.

Xác định đây là số tiền lớn, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và công việc của công dân, chỉ huy Công an đặc khu đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh.

Qua rà soát, lực lượng công an đã nhanh chóng liên hệ, trao đổi thông tin trực tiếp với anh Nguyễn Văn Đoàn.

Tại thời điểm làm việc, anh Đoàn cho biết do bản thân không đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư qua điện thoại di động nên không hay biết về chuyển khoản nhầm. Sau khi nghe cán bộ công an giải thích và xác nhận thông tin từ phía ngân hàng, anh Đoàn chủ động phối hợp cùng cơ quan công an hoàn tất các thủ tục pháp lý để hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho chị Nhung.

Nhận lại tài sản của mình, chị Nhung gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sỹ công an đặc khu Vân Đồn cùng cá nhân anh Nguyễn Văn Đoàn đã nhanh chóng giúp đỡ bản thân tháo gỡ khó khăn, ổn định công việc.

Công an đặc khu Vân Đồn khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Khi có sự cố xảy ra, mọi người cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, tránh các rủi ro pháp lý không đáng có.