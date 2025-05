Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': An và Nguyên yêu nhau, gia đình họp khẩn ra tuyên bố bất ngờ

Tập 43 "Cha tôi, người ở lại" đã được lên sóng với nhiều tình tiết được khán giả đặc biệt quan tâm. Mở đầu tập phim, Việt tâm sự với mẹ về chuyện An (diễn viên Ngọc Huyền) và Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) yêu nhau. Việt (diễn viên Thái Vũ) cảm thấy khó chấp nhận vì lâu nay 3 anh em coi nhau như anh em một nhà. Tuy nhiên, bà Quyên (NSƯT Kiều Anh) lại phân tích cho Việt rằng An và Nguyên thật lòng yêu nhau thì nên ủng hộ.

Sau khi nghe lời khuyên từ mẹ và thông suốt chuyện này, Việt hẹn đi ăn với Nguyên. Việt giả vờ gay gắt, không đồng ý để Nguyên phải thú nhận và giải thích. Khi Nguyên biết bản thân mình có tình cảm với An sợ để An biết, cả nhà biết. Việt đã kể cho Nguyên về tập truyện tranh của An - về tình cảm thật sự của An dành cho Nguyên. Việt cũng bày cách cho Nguyên thử lòng An.

Việt và Nguyên đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, được sự ủng hộ khiến Nguyên tự tin và sống thật với tình cảm của mình.

Trong khi đó, Thảo (diễn viên Thanh Huế) đã không còn cảm giác thất tình, cô đã chủ động hẹn gặp An. Thấy An phủ nhận tình cảm với Nguyên, Thảo muốn bạn không phải dối lòng nữa, cũng không phải khó xử vì Thảo. Thảo hối hận vì đã nhờ An giúp mình đến với Nguyên. Thảo ủng hộ An đến với Nguyên: "Cậu đến với anh Nguyên đi, cho anh ấy một cơ hội".

Thảo cũng đã nhận ra tình cảm giữa An và Nguyên, cô ủng hộ cho hai người đến với nhau.

Sau khi Việt bày cho Nguyên cách thử lòng An, hai anh em cùng phối hợp thực hiện theo kịch bản. Việt gọi cho An báo tin Nguyên đang sốt. An vội vã chạy tới bệnh viện gặp Nguyên. Lúc này, Nguyên mới đọc một đoạn lời tâm sự của An trong tập phác thảo truyện tranh của cô, khiến An không thể phủ nhận tình cảm của mình.

"An, anh không muốn trốn chạy nữa. Bọn mình đừng trốn chạy nữa được không?" - Nguyên hỏi An rồi không chờ câu trả lời, mà ôm thật chặt cô. An đáp lại câu hỏi của Nguyên bằng một cái ôm và những giọt nước mắt sau nhiều năm chôn chặt tình cảm trong lòng.

Cả An và Nguyên đã trải lòng tình cảm của mình với đối phương sau thời gian dài giữ trong lòng.

Ông Bình (NSƯT Thái Sơn) nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa An và Thảo, ông đã gọi cho Việt để hỏi về chuyện An và Nguyên. Không thể giấu được nữa, Việt kể hết mọi chuyện cho bố Bình.

Nguyên trở về nhà và gặp An ở cổng, Nguyên đèo cô đi hẹn hò. Bố Chính vừa về tới nhà, bố Bình lập tức giục quay xe để đi theo An và Nguyên. Lần này, hai bố tận mắt nhìn thấy hai con hẹn hò.



Về nhà, bố Bình kể lại mọi chuyện cho bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai): Nguyên có tình cảm với An nhưng không dám nói, An cũng thích Nguyên nhưng không dám tiến tới vì biết Thảo thích Nguyên. Hai bố đau đầu, cảm thấy rối như tơ vò, không biết ứng xử như thế nào trước chuyện này.

Ông Bình và ông Chính đã lén theo dõi con và biết được chuyện tình cảm.

Khi Việt về, ba bố con bàn chuyện để "vạch trần" tình yêu bí mật của An và Nguyên. Việt ngồi sẵn ở phòng khách để "hỏi tội" An và Nguyên. Mới đi hẹn hò về nhưng để tránh người nhà phát hiện, An và Nguyên không về cùng nhau, nhưng tất nhiên Việt đã biết hết: "Người vào cửa trước, kẻ luồn cửa sau".

Cuộc họp gia đình tưởng chừng căng thẳng, lo lắng nhưng kết thúc ngoài mong đợi khi ai nấy cũng muốn Nguyên và An yêu nhau.

Sau đó, Việt gọi hai bố ra nói chuyện. Lúc này, An và Nguyên đều nín thở lo sợ... Tuy nhiên, hai bố lại tuyên bố đây là duyên tiền định của hai gia đình. "Các con cứ thoải mái sống đúng với cảm xúc của mình, không cần phải giấu mọi người và hai bố nữa" - bố Bình thẳng thắn. Còn bố Chính cũng ủng hộ các con.

Tập 44 phim "Cha tôi, người ở lại" phát sóng lúc 20h thứ Ba (ngày 27/5) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.