Tàu hàng siêu trường tông phà chở người trên sông Vàm Nao

Theo thông tin ban đầu, tàu sắt (tàu buôn của Bangkok - Thái Lan) trọng tải 4.498 tấn do ông Phitsanu Kasamesang điều khiển (người Thái Lan, chưa làm việc được) chạy hướng Thuận Giang đến Vàm Nao va chạm với phà sắt BKS AG-23293 chạy hướng Phú Tân đến Chợ Mới do Châu Trọng Lực (SN1985, nơi cư trú: ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển.



Hình ảnh vụ va chạm giữa tàu sắt và phà trên sông Vàm Nao.

Tại thời điểm va chạm, trên phà sắt có khoảng 2 xe ô tô tải, 6 xe mô tô, 1 xe ba gác và 10 người. Sau va chạm, phà sắt tiếp tục di chuyển vào bến tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông.

Hậu quả vụ va chạm khiến một xe ô tô tải rơi xuống sông; xe ba gác và một xe ô tô tải khác bị hư hỏng; 1 tài xế bị gãy chân, 2 người khác bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng làm rõ.