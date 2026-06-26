Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AI
GĐXH - Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp tham gia với nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Telefilm Vietnam diễn ra từ ngày 24-26/6/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ các đài phát thanh – truyền hình, doanh nghiệp nội dung số, công nghệ truyền thông và điện ảnh trong thời đại AI, đồng thời mang đến không gian kết nối chuyên ngành, nơi các đơn vị trao đổi bản quyền, nội dung, kịch bản, hợp tác sản xuất và cập nhật xu hướng công nghệ mới.
Đây là lần thứ 14 triển lãm được tổ chức, là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, được tổ chức tại Trung râm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Triển lãm năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp với 170 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật, Philippine… mở ra cơ hội kết nối hợp tác, mua bán bản quyền và phát triển nội dung đa nền tảng trong khu vực, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận những thành tựu công nghệ hàng đầu thế giới.
Tại triển lãm lần này, "Hiệp hội sản xuất phim truyền hình Đài Loan" (T.D.P.I.F) cùng 30 công ty sản xuất phim truyền hình tham gia, mang đến 56 tác phẩm và dự án mới nhất trong hai năm gần đây.
Ngoài ra, triển lãm còn tích cực thúc đẩy các hoạt động đại lý, đầu tư và hợp tác đồng sản xuất quốc tế.
Tại triển lãm lần này, "Hiệp hội sản xuất phim truyền hình Đài Loan" (T.D.P.I.F) tiếp tục triển khai chiến lược tiếp thị theo nhóm "Team Taiwan", cùng 30 công ty sản xuất phim truyền hình tham gia, mang đến 56 tác phẩm và dự án mới nhất trong hai năm gần đây.
Các thể loại phong phú như phim nghề nghiệp, chính trị, kinh dị, gia đình, chương trình giải trí, phim tài liệu, du lịch, ẩm thực, truyền hình thực tế, hoạt hình…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Việt Nam và quốc tế.
Nhiều tác phẩm dựa trên văn hóa bản địa, khai thác các thể loại và đề tài trước đây ít được chú ý, phản ánh chân thực đời sống và mang lại nhiều suy ngẫm sâu sắc. Với chất lượng sản xuất vượt trội, các tác phẩm này đã được các nền tảng OTT quốc tế như Netflix, Amazon lựa chọn và dần khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu, đặc biệt nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và các đơn vị ngành phim ở Đông Nam Á.
Sự kiện còn giới thiệu nhiều dự án nguyên tác và tác phẩm mới, hy vọng thông qua cơ hội này có thể mở rộng hợp tác đồng sản xuất và đồng đầu tư với các nền tảng và đơn vị sản xuất tại Việt Nam, tạo ra cơ hội hợp tác phong phú hơn trong ngành phim truyền hình.
Song song hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ triển lãm còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành, diễn đàn công nghệ và chương trình giao thương B2B với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước và quốc tế. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, các hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề nổi bật như AI, chuyển đổi số, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, giải pháp phần mềm, an ninh mạng và xu hướng công nghệ mới cho doanh nghiệp và chính phủ.
Trong khi đó, Telefilm Vietnam đã mang đến các phiên thảo luận chuyên sâu về nội dung số, OTT, công nghệ truyền hình, sản xuất nội dung đa nền tảng và xu hướng phát triển ngành giải trí trong khu vực.
Thưởng thức kiệt tác ballet thế giới Eugene Onegin tại Hà Nội và TP.HCMXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet danh tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với Eugene Onegin - một kiệt tác ballet của biên đạo Boris Eifman.
Sau thành công của 'Thám tử Kiên', đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam SơnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Chiến bào" do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được lấy cảm hứng từ sự kiện kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn.
Ngọc Sơn, Sỹ Luân đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam Thời Đại 2026Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mang chủ đề “Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong dòng chảy giao hòa giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc hướng đến kỷ nguyên mới.
Cuốn sách về 200 bài học đầu tư: Khi chứng khoán dễ hiểu hơn bạn nghĩXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cuốn sách “200 Bài Học Vỡ Lòng Chứng Khoán Cho Nhà Đầu Tư F0” của tác giả Cú Thông Thái là những câu chuyện gần gũi với đời thường, giúp chứng khoán không còn là một thế giới xa lạ, mà trở thành một hành trình ai cũng có thể bắt đầu.
Diệu (Quỳnh Châu) muốn ly hôn nhưng chồng lại tìm cách níu kéoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Không bỏ qua chuyện chồng ngoại tình, Diệu muốn chấm dứt hôn nhân nhưng Dương không đồng ý.
Tuyết Lan muốn Cương và Khuê phải trả giá sau cái chết của anh traiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tuyết Lan cho rằng một phần nguyên nhân cái chết của anh trai là do bị Cương và Khuê đánh.
10 phim Trung Quốc là đỉnh cao không thể vượt qua, xem xong mới hiểu thế nào là tuyệt tácXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Danh sách 10 bộ phim Trung Quốc dưới đây được xem là đỉnh cao khó vượt qua, không chỉ tạo nên cơn sốt khi phát sóng mà còn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ.
Đôi bạn thân Khuê và Cương bất hòa vì 'chiêu trò' của Tuyết LanXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết Cương đến dự sinh nhật Tuyết Lan và làm thân với Thái, Khuê giận Cương đến mức nghỉ chơi.
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 23/6 trên VTVXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/6, FIFA World Cup 2026 tiếp tục mang đến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của Argentina, Pháp, Na Uy, Áo.
Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hônXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Khuê và Cương quyết định nghỉ chơi với Tuyết Lan nhưng cuối cùng Cương lại không làm được.
Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.