Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AI

Telefilm Vietnam diễn ra từ ngày 24-26/6/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ các đài phát thanh – truyền hình, doanh nghiệp nội dung số, công nghệ truyền thông và điện ảnh trong thời đại AI, đồng thời mang đến không gian kết nối chuyên ngành, nơi các đơn vị trao đổi bản quyền, nội dung, kịch bản, hợp tác sản xuất và cập nhật xu hướng công nghệ mới.

Đây là lần thứ 14 triển lãm được tổ chức, là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, được tổ chức tại Trung râm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Triển lãm năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp với 170 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật, Philippine… mở ra cơ hội kết nối hợp tác, mua bán bản quyền và phát triển nội dung đa nền tảng trong khu vực, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận những thành tựu công nghệ hàng đầu thế giới.

Tại triển lãm lần này, "Hiệp hội sản xuất phim truyền hình Đài Loan" (T.D.P.I.F) cùng 30 công ty sản xuất phim truyền hình tham gia, mang đến 56 tác phẩm và dự án mới nhất trong hai năm gần đây.

Ngoài ra, triển lãm còn tích cực thúc đẩy các hoạt động đại lý, đầu tư và hợp tác đồng sản xuất quốc tế.

Tại triển lãm lần này, "Hiệp hội sản xuất phim truyền hình Đài Loan" (T.D.P.I.F) tiếp tục triển khai chiến lược tiếp thị theo nhóm "Team Taiwan", cùng 30 công ty sản xuất phim truyền hình tham gia, mang đến 56 tác phẩm và dự án mới nhất trong hai năm gần đây.

Các thể loại phong phú như phim nghề nghiệp, chính trị, kinh dị, gia đình, chương trình giải trí, phim tài liệu, du lịch, ẩm thực, truyền hình thực tế, hoạt hình…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Việt Nam và quốc tế.

Nhiều tác phẩm dựa trên văn hóa bản địa, khai thác các thể loại và đề tài trước đây ít được chú ý, phản ánh chân thực đời sống và mang lại nhiều suy ngẫm sâu sắc. Với chất lượng sản xuất vượt trội, các tác phẩm này đã được các nền tảng OTT quốc tế như Netflix, Amazon lựa chọn và dần khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu, đặc biệt nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và các đơn vị ngành phim ở Đông Nam Á.

Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp tham gia.

Sự kiện còn giới thiệu nhiều dự án nguyên tác và tác phẩm mới, hy vọng thông qua cơ hội này có thể mở rộng hợp tác đồng sản xuất và đồng đầu tư với các nền tảng và đơn vị sản xuất tại Việt Nam, tạo ra cơ hội hợp tác phong phú hơn trong ngành phim truyền hình.

Song song hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ triển lãm còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành, diễn đàn công nghệ và chương trình giao thương B2B với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước và quốc tế. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, các hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề nổi bật như AI, chuyển đổi số, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, giải pháp phần mềm, an ninh mạng và xu hướng công nghệ mới cho doanh nghiệp và chính phủ.

Trong khi đó, Telefilm Vietnam đã mang đến các phiên thảo luận chuyên sâu về nội dung số, OTT, công nghệ truyền hình, sản xuất nội dung đa nền tảng và xu hướng phát triển ngành giải trí trong khu vực.