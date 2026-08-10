Ca sĩ Hiền Anh lan tỏa tinh thần đạo hiếu, đạo học mùa Vu Lan 2026 qua Duyên 8

Ngày 9/8, tại Hồ Văn, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chương trình Văn hóa Cộng đồng: Đạo Hiếu - Đạo Học với chủ đề "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ" đã diễn ra. Chương trình do ca sĩ Hiền Anh Sao Mai, Chủ tịch Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam khởi xướng.

Một trong những hoạt động được chú ý tại Duyên 8 là hoạt động "Lá thư gửi Thanh xuân của mẹ". Người tham gia được mời viết tay những lời muốn gửi tới cha mẹ, ông bà hoặc những người đã dưỡng dục mình.

Giữa thời đại số, ban tổ chức lựa chọn hình thức viết thư tay nhằm tạo một khoảng lặng để mỗi người nhìn lại tình thân và những điều đôi khi chưa kịp nói với đấng sinh thành. Những lá thư tiêu biểu sẽ được lưu giữ, giới thiệu trong không gian chương trình như những mảnh ghép của tình thân và lòng biết ơn. "Nếu một lá thư hay một cuộc trở về có thể khiến ai đó dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thì đó đã là điều hạnh phúc", ca sĩ Hiền Anh chia sẻ.

"Duyên 8" trở lại trong khuôn khổ chương trình văn hóa cộng đồng Đạo hiếu - Đạo học với chủ đề "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ" do ca sĩ Hiền Anh sáng lập diễn ra đầy xúc động.

Theo ca sĩ Hiền Anh, Duyên 8 không chỉ hướng tới một chương trình nghệ thuật mùa Vu Lan mà mong muốn trở thành một hoạt động văn hóa để mỗi người có cơ hội trở về với cha mẹ và cội nguồn. Với chủ đề "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ", Duyên 8 gửi gắm một lời nhắc giản dị mỗi người trở về với nguồn cội yêu thương, tri ân đấng sinh thành và gìn giữ những giá trị nhân văn của dân tộc.

Nếu những lá thư tạo nên khoảng lặng, âm nhạc là sợi dây kết nối cảm xúc xuyên suốt Duyên 8 với 5 tác phẩm: Quay về đi, Gặp lại Thanh xuân của mẹ, Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala và Sám nguyện.

Trong đó, Hiền Anh sáng tác 4 tác phẩm gồm: Quay về đi, Gặp lại Thanh xuân của mẹ, Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala. Các ca khúc mang một thông điệp về sự trở về, lòng biết ơn, chữa lành và phụng sự, tạo nên màu sắc riêng cho chương trình mùa Vu Lan năm nay.

Duyên 8 cũng mang đến cách thể hiện mới với các tác phẩm gắn với nhiều thế hệ như: "Bông hồng cài áo" do ca sĩ Đức Tuấn thể hiện, "Mantra Chú Đại Bi" và "Giai điệu tự hào" với sự tham gia của các em nhỏ.

Ca sĩ Hiền Anh cùng chồng chia sẻ tại chương trình.

Duyên 8 tiếp nối hành trình xây dựng cộng đồng suốt 16 năm của Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam. Cộng đồng đã triển khai các hoạt động giáo dục, thiện nguyện và văn hóa, hướng tới kết nối doanh nhân với những hoạt động vì cộng đồng. Trong mùa Vu Lan 2026, Duyên 8 đã đi qua 5 ngôi chùa tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, kết hợp âm nhạc, văn hóa và thiện nguyện với thông điệp "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ" khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học và phụng sự cộng đồng.

Bên cạnh hành trình viết thư, Duyên 8 mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm gồm thưởng trà, thư pháp, giao lưu văn hóa và talkshow "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ" với sự tham gia của doanh nhân, nghệ sĩ, nhà báo và các diễn giả. Chương trình lựa chọn những câu chuyện đời thường về gia đình, ký ức và sự biết ơn để mỗi người nhìn lại những điều tưởng chừng bình dị nhưng luôn có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.

Chia sẻ về thông điệp chương trình, ca sĩ Hiền Anh cho biết điều chị mong muốn là góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa Việt Nam, trong đó có đạo hiếu và đạo học.

Theo nữ ca sĩ, đạo hiếu là cội nguồn của nhân cách; đạo học không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc dân tộc. "Quay về đi - Gặp lại Thanh xuân của mẹ" vì thế không chỉ là tên của một chương trình, mà còn là lời mời mỗi người dành thời gian nhìn lại gia đình, trân trọng những người đã đồng hành cùng mình và nuôi dưỡng lòng biết ơn và tinh thần hiếu học.

"Tôi hy vọng Duyên 8 sẽ tiếp tục được viết bằng những hành động đẹp để đạo hiếu không chỉ hiện diện trong mùa Vu Lan mà trở thành nếp sống của mỗi gia đình" – nữ ca sĩ Hiền Anh chia sẻ.