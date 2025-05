Thẩm định lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông 8 năm trước ở Phú Quốc

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.