Tin sáng 13/5: Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác từ ngày 14/5; Bộ Y tế yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế

Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác từ ngày 14/5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối ngày 14/5 có mưa rào và dông rải rác. Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 14/5 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/5 đến ngày 22/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 14-17/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng ngày 18-19/5 Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Trung và Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối thời kỳ ngày 14-15/5 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, từ ngày 18-19/5 phía Bắc có nắng nóng cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng thời kỳ từ ngày 16-18/5 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào giai đoạn có mưa rào và dông rải rác ở một số nơi. Ảnh TL

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nghiêm túc, gọn nhẹ, hiệu quả

Theo báo Công Thương, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 61/CĐ-TTg yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 một cách an toàn, nghiêm túc, gọn nhẹ và hiệu quả. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp lại tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời có hơn 22 triệu học sinh chuẩn bị kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ hè.

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Việc tổ chức kỳ thi cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Công tác kiểm tra, phân công trách nhiệm cần được thực hiện chặt chẽ, tránh để việc thay đổi tổ chức bộ máy làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Bộ GD&ĐT được giao tăng cường kiểm tra, bảo đảm các điều kiện tổ chức thi đúng quy định và xử lý kịp thời mọi vướng mắc. Các bộ, ngành liên quan phải xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể từ trung ương tới địa phương.

Công điện cũng đề nghị Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và gia đình. Đồng thời, phụ huynh và nhà trường cần đồng hành cùng học sinh trong ôn tập, giúp các em vững kiến thức, ổn định tâm lý để đạt kết quả tốt nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được tổ chức một cách an toàn, nghiêm túc, gọn nhẹ và hiệu quả. Ảnh TL

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế

Theo SKĐS, Bộ Y tế ngày 12/5 đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành (gọi chung là các đơn vị) về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã xảy ra nhiều vụ việc thân nhân của người bệnh hành hung nhân viên y tế; điển hình, riêng từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận liên tiếp 03 vụ.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiến hành chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện một số công việc, cụ thể: Tổ chức rà soát, củng cố và triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 114 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Khẩn trương rà soát, lắp đặt và duy trì hệ thống camera an ninh tại các khu vực trọng điểm như Khoa Khám bệnh, Cấp cứu, các phòng trực, hành lang hành chính, lối vào bệnh viện... Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an và chính quyền địa phương, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn bệnh viện.

Hành hung nhân viên y tế đã làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ, đe dọa tính mạng, giảm động lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Không cấm xe sản xuất trước 2017 lưu hành ở Hà Nội, TP. HCM

Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội ngày 12/5 đưa tin: Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, từ năm 2026, chỉ những xe sản xuất từ năm 2017 mới được đi vào Hà Nội và TP.HCM. Đây là thông tin chưa chính xác xuất phát từ một dự thảo vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đơn vị chủ trì soạn thảo) đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Quyết định quy định về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô lưu hành tại Việt Nam. Trong dự thảo không hề có quy định nào nhắc đến việc cấm xe sản xuất trước năm 2017 đi vào Hà Nội và TP.HCM.

Chỉ có quy định từ năm 2026, các xe có đăng ký và lưu hành ở hai thành phố này phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sớm và cao hơn các địa phương khác. Điều này có thể hiểu, các xe có "hộ khẩu" tại Hà Nội và TP.HCM khi đăng kiểm có thể sẽ phải đáp ứng mức khí thải cao và sớm hơn so với các địa phương khác, nhằm sớm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức trầm trọng.

Dự thảo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có quy định nào nhắc đến việc cấm xe sản xuất trước năm 2017 đi vào Hà Nội và TP.HCM. Ảnh internet



Bắt giữ đối tượng đưa người Việt xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 2007, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Trước đó, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng công an các phường Đông Cương và Quảng Hưng phát hiện một đường dây tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại đây, các nạn nhân bị dụ dỗ làm việc trong các cơ sở kinh doanh trực tuyến trá hình, thực chất là các ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định Nguyễn Văn Đạt chính là đối tượng chủ chốt trong đường dây này. Vào khoảng 15h30’ ngày 19/4, tại khu vực gầm cầu vượt (nút giao Đại lộ Hùng Vương - An Dương Vương - Lê Lai), tổ công tác đã phát hiện và chặn giữ Nguyễn Văn Đạt cùng 2 người khác đang chờ xe khách để di chuyển vào TP Hồ Chí Minh, trước khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt khai báo tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận, đang trong quá trình chờ xe khách để vào TP Hồ Chí Minh, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong đó, Nguyễn Văn Đạt khai có mối quan hệ quen biết với một đối tượng khác hiện đang làm việc bên Campuchia và được đối tượng này thuê tìm người để đưa sang Campuchia làm việc. Theo thỏa thuận, Đạt sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm 03 người để đưa sang Campuchia và sẽ được trả 50 triệu đồng.

Ngày 20/4, nhận thấy hành vi của Nguyễn Văn Đạt có dấu hiệu tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Phòng An ninh đối ngoại đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Đạt từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và đang trong thời gian thử thách của án treo.