Thân thế BTV VTV thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình 'Vua tiếng Việt'
GĐXH - BTV Sơn Lâm cảm thấy áp lực khi thay NSND Xuân Bắc dẫn chương trình "Vua tiếng Việt". Trước thông tin này, khán giả tò mò thân thế của nam MC.
Sau 4 mùa gắn liền với hình ảnh hóm hỉnh, duyên dáng của NSND Xuân Bắc, gameshow Vua tiếng Việt - VTV3 sẽ chào đón Người dẫn chương trình mới – BTV Sơn Lâm. Sự thay đổi này hứa hẹn mang tới làn gió mới, trong khi vẫn giữ vững giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu của chương trình.
4 mùa đầu tiên của Vua tiếng Việt đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình nhờ sự dẫn dắt duyên dáng, hài hước nhưng không kém phần uyên bác của NSND Xuân Bắc. Anh không chỉ làm chủ sân khấu, kết nối người chơi và khán giả một cách khéo léo mà còn góp phần tạo nên thương hiệu đặc biệt cho chương trình.
Từ mùa 5, chiếc micro quen thuộc ấy sẽ được trao lại cho một gương mặt mới nhưng không xa lạ – BTV Sơn Lâm. Với hơn 15 năm gắn bó cùng các chương trình trên sóng VTV, Sơn Lâm là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, từng tạo dấu ấn qua các chương trình như mục "Điểm tuần" - "Chuyện nóng" của Chuyển động 24h, Việc tử tế và nhiều chương trình Nghệ thuật chính luận khác … Phong cách dí dỏm xen lẫn chút châm biếm nhẹ nhàng đã khiến Sơn Lâm trở thành một trong những biên tập viên được khán giả yêu mến.
Chia sẻ về cảm xúc khi nhận nhiệm vụ làm người dẫn của Vua tiếng Việt, Sơn Lâm thẳng thắn: "Nói thật là lúc nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi sung sướng rụng rời, nhưng cũng… hơi run. Sung sướng vì không phải ai cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu vốn đã được khán giả yêu mến. Còn run là bởi sau 4 mùa, với khán giả, hình ảnh của NSND Xuân Bắc đã trở thành "chuẩn mực" khó thay thế ở vị trí người dẫn chương trình".
Nhận nhiệm vụ mới, Sơn Lâm nhìn thấy cả áp lực lẫn may mắn. "Áp lực là phải đối diện với chuẩn mực cao mà anh Xuân Bắc đã đặt ra. Nhưng may mắn là tôi được bước vào một sân khấu đã có sẵn tình yêu lớn từ khán giả, và được mở đường bởi một nghệ sĩ mà tôi rất yêu mến", nam MC chia sẻ.
Để chuẩn bị cho hành trình mới, anh tự nhủ phải giữ được cái hồn cốt của gameshow: tôn vinh sự phong phú của tiếng Việt, biến từng từ ngữ, câu văn trở nên sống động. Đồng thời, biến áp lực thành động lực để chỉn chu hơn với từng câu dẫn, từng luật chơi, từng phản ứng trên sân khấu. Quan trọng hơn cả, Sơn Lâm khẳng định: "Dù có cố gắng cỡ mấy, tôi cũng không thể là bản sao của anh Xuân Bắc, nhưng tôi có thể là Sơn Lâm phiên bản tốt nhất."
Với sự thay đổi quan trọng ở vị trí MC, Vua Tiếng Việt mùa 5 hứa hẹn sẽ tiếp tục là nơi khán giả vừa xem, vừa vui, vừa thêm yêu tiếng Việt – dưới sự dẫn dắt mới mẻ và đầy năng lượng của BTV Sơn Lâm.
