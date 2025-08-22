Tham gia tổng hợp luyện diễu hành, Salim tiết lộ bất ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc

Tối 21/8, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Bên cạnh sự chú ý dành cho các khối cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh thì Khối Văn hoá - Thể thao với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ Việt cũng nhận được sự quan tâm.

Trên trang cá nhân, diễn viên Salim khoe hình ảnh cùng chồng xuất hiện trong Khối Văn hóa - Thể thao và bất ngờ hé lộ sự trùng khớp với NSND Xuân Bắc, MC Khánh Vy.

Salim cho biết cô đã đón tuổi mới đặc biệt, không chỉ được tham gia diễu hành mà còn phát hiện trùng ngày sinh nhật với Cục trưởng Xuân Bắc

"Chưa năm nào đón sinh nhật đặc biệt như năm nay luôn á mọi người ơi, phát hiện ra anh Xuân Bắc và em Khánh Vy cùng ngày sinh nhật 21/8 với mình. Tụi mình đón sinh nhật cùng với hơn 200 đại biểu khối diễu binh, diễu hành A80 nữa. Tự hào quá các bác ơi!", Salim hào hứng chia sẻ.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - đã có mặt để động viên khối văn hoá - thể thao trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Cục trưởng Xuân Bắc cũng có hình ảnh kỷ niệm cùng Salim.

Vợ chồng Salim chỉn chu trong ngày tổng hợp luyện tại Ba Đình

Vợ chồng Salim cùng Á hậu Châu Anh hào hứng tham gia các buổi tập luyện